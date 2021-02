Folldal er en av landets kaldeste steder, og i over en måned lå de jamnt over på kuldetoppen.

Forrige helg krøp gradestokken ned mot 40 iskalde grader. I helga slo det brått om, og samme målestasjon målte fem varmegrader.

Hele Norge har hatt et brått værskifte, men ingen så til de grader som i Folldal.

– Gøy å ha hytte her

Brede Hovland fra Oslo synes det er gøy å ha hytte på et av Norges kaldeste steder.

– Jeg har en kompis som synes det er veldig fascinerende å sende meg værvarsel fra Folldal når det er kaldeste plassen i landet. Det er noe spesielt med å være her når det er kaldt og. Det er gøy å sitte inne og fyre i peisen og, sier han.

Det måtte han gjøre mye forrige helg.

– Da jeg våknet var det nesten 37 grader og på skituren midt på dagen var det 25.

Han beskriver skiturer i bitende kulde slik:

– Det går jo, men det er beinkaldt. En må passe på å dekke til ansiktet, sier han. Sist helg ble det mer hjemmekontor enn skiturer på hytta.

Kompis Terje Misund fra Ålesund trøster seg med følgende når kulda svir som mest:

– 40 minus her er nesten det samme som 10 minus hjemme. Det er ikke så ille.

De kaldeste dagene i Folldal 3. februar 38.6 2. februar 38.5 11. februar 38.2 12.februar 36.7 1. februar 33.5 25. januar 33.5

Været slo om

PÅSKESTEMNING: Brede Hovland og Terje Misund opplevde rene påskestemninga søndag. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Men det var et helt annet Folldal som møtte Hovland og Misund i helga.

–Det minner mer om påskeferie enn vinterferie, smile Hovland.

Denne helga dryppet det fra taket og gradestokken viste mange varmegrader

– Det er imponerende det. Brede fortalte at når han fyrte godt forrige helg så var det nesten 60 grader i forskjell på inne og ute, smiler Misund.

Hovland bruker hytta så mye som mulig, men kulda setter noen begrensninger.

– Vi prøver å være her fire ganger i løpet av vinteren. Men det kan være veldig kaldt til tider, så den bruker å være vinterstengt fra midten av november til midten av februar.

Færre på ski

KOSTE SEG: Elin Blesterdalen nøt de gode temperaturene ute på ski i Folldal søndag. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Hovland møtte flere på ski i sprengkulda forrige helg enn han gjorde denne helga. En av dem som måtte overtale seg sjøl til å gå på ski denne mildværshelga var Elin Blesterdalen som også sitter i styret i Folldal Turlag.

– Det var tungt å komme seg ut i dag. Været så grått og kjedelig ut. Men når vi først kom oss ut er det jo veldig fint, sier hun.

Hun tror at flere tenkte som hun og familien da de så ut av vinduet i dag tidlig.

– Men erfaringa er at det ofte er finere i høyden, sier hun.

– Ikke helt uvanlig

KALDT: Sist helg var det 38 minusgrader i Folldal. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Statsmeteorolog Gunnar Livik sier det ikke er helt uvanlig at temperaturene kan svinge så mye.

– Det er i alle fall ikke helt uvanlig eller sensasjonelt. Området i landet som Folldal ligger i gjør jo at det blir veldig kaldt når det først er værsituasjon til det vinterstid.Og Folldal er jo godt skjermet for "kortere blaff" av veldig mild luft, som mer kystnære områder er utsatt for om vinteren.

Så det hender at temperaturen i løpet av kort tid spretter fra langt ned på minus 20 og 30 til plussgrader.

Fortsatt mildt

Og folldølene får ikke tilbake kulda med det første. Til uka er det meldt varmegrader gjennom hele uka, i likhet med svært mange steder i Sør-Norge.

Det ser ikke ut til at kulda skal komme tilbake med det første.

Flere kommuner på Østlandet kan vente seg temperaturer opp mot ti grader til uka.

På populære skidestinasjoner som Geilo og Hemsedal, vil man kunne få regn også høyt oppe i fjellet.

I nord kan en ikke vente seg slike temperaturer. Men også her blir det langsomt mildere, sjøl om det er ventet minusgrader hele uka.