Kan bli opp mot 10 varmegrader neste uke

Etter flere uker preget av lave temperaturer og snø, kommer nå varmegradene tilbake flere steder i landet.

Flere kommuner på Østlandet kan få temperaturer på opp mot 10 varmegrader neste uke.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe forteller at det er en mild vinterferie i vente i Sør-Norge, uavhengig av om du er i fjellet eller ved havet.

– Den kulden vi har hatt kommer ikke tilbake nå. Det blir en helt annen situasjon på grunn av sørlige og sørøstlige vinder.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

For første gang på fire uker er temperaturen på Østlandet over null grader. Walløe forteller at det denne helgen vil komme regn flere steder på Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

Plussgradene vil også treffe innlandet på Østlandet. På populære skidestinasjoner som Geilo og Hemsedal, vil man kunne få regn også høyt oppe i fjellet.

Etter flere dager med mye skygge og gråvær vil man få mot slutten av neste uke få mer sol på Sør- og Østlandet.

Våtere snø i fjellet

Perfekte skiforhold blir trolig en fjern drøm for mange i årets vinterferie. Foto: Erik Johansen / NTB

Frem til nå har februar måned vært kaldere enn normalt. Snart blir situasjonen snudd på hodet. Værvarselet for neste uke viser temperaturer høyere enn normalen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vestlandet får den høyeste temperaturen på mandag og tirsdag, mens Sør- og Østlandet får de høyeste temperaturene utover uken. Walløe sier det allikevel vil være fullt mulig å dra på skitur i vinterferien, men at man må forvente våtere snø.

– I fjellet er det såpass mye snø, samme i innlandet, og det smelter ikke så fort. I Østfold, Vestfold og på Sørlandet, som har hatt snø helt ut til kysten, der vil det smelte fort og raskt bli borte.

I Nordmarka i Oslo vil det også ta lang tid før snøen forsvinner, og det vil ifølge Walløe være skiføre der i hele vinterferien.

Les mer: Advarer mot stor snøskredfare

Kaldt og vindfullt i nord

I Troms og Finnmark blir det en kald helg. Kraftig vind fra Russland vil sørge for et tosifret antall kuldegrader.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i nord blir det langsomt mildere, men folk i områdene må ifølge Walløe forberede seg på minusgrader hele den kommende uken.

Fredag er det være vanskelige kjøreforhold i Nord-Troms, med sterk vind, snøfokk og dårlig sikt. Det melder politiet på Twitter. Flere fergeruter har blitt innstilt på grunn av de dårlige værforholdene.

Ber folk være forsiktige på isen

Turskøyting på isen på Vestfjorden i Bærum. Foto: Nina Didriksen

I forbindelse med mildværet ber brannvesenet folk i Oslo-regionen om å vise varsomhet når de beveger seg ute på isen.

– Forandringer i isen kan skje fort, og da er det viktig at man er oppmerksom og forberedt, skriver kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat i en pressemelding.

Han påpeker at de ikke ber folk holde seg vekk fra isen, men å være forsiktige. Brannvesenet ber folk om å alltid gå ut ifra at isen er utrygg.

De siste ukene har flere personer gått gjennom isen flere steder i landet. To personer har druknet.