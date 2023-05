Tribunen på den ene langsiden på Briskeby gressbane i Hamar er revet og bygget opp igjen. Før helga var det klart for å montere 2000 stoler.

Men det kom ingen stoler.

Forsinka? Ingen vet.

Feilsendt? Heller ikke det er det noen som vet noe om..

Etter hvert fant HamKam ut at ingen vet om stolene i det hele tatt har blitt produsert.

– De dukket aldri opp. Noe mer enn det vet ikke jeg, sier daglig leder i HamKam, Bent Svele.

BORTE: Setene kom aldri frem. Foto: Frode Meskau / NRK

Bortefansen rammet

Planen var at den nye tribunen skulle være klar til seriekampen mellom HamKam og Lillestrøm 2. pinsedag.

– Det skulle jo egentlig ha sett ut sånn som det gjorde mot Lillestrøm i fjor. Vi hadde lagt planer sammen med LSK om at de skulle få den ene halvdelen her, som de hadde på serieåpningen i fjor.

Da kom over 1500 bortesupportere til Briskeby. Nå fikk de bare 250 plasser. På grunn av de forsvunne stolene.

– Det er trist for rammene på kampen. Det er trist for LSK-supporterne som fikk mer kummerlige forhold enn det vi hadde sett for oss, sier Bent Svele.

TRIST: Daglig leder i HamKam, Bent Svele, synes det er trist at bortesupporterne ikke fikk nok plasser. Foto: Stein S Eide / NRK

HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis synes også det var kjedelig at den ene langsiden måtte stå tom også i denne kampen.

– Vi syns jo det er gøy å spille når folk sitter på «gamle, nye sittan». Så det skal bli bra å få den ferdig, sier Melgalvis.

Ingen vet

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte mysteriet med de forsvunne stolene først.

Frode Alhaug i Briskeby Prosjekt AS, kunne bare sukke oppgitt.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, sier han til NRK.

Stolene ble bestilt i februar og skulle vært ferdigmontert nå.

– Det har ikke skjedd, og de jobber selvfølgelig med å få stolene hit, men mer vet ikke vi.

BRISKEBY STADION: Her spilte HamKam kamp mot Lillestrøm på mandag. Det bygges på stadionet. Foto: Frode Meskau / NRK

– Det løser seg dette her, men litt senere enn ønsket, sier Alhaug.

Han forteller at deres entreprenør har satt advokat på saken.

I mellomtiden har HamKam både måttet tåle harselering og kritikk, blant annet i sosiale medier.

– Ja, det må de jo bare gjøre. Men det er jo fullstendig feil. Vi er en tredjepart her, og uskyldige i dette. Det er hverken vi som bestiller seter eller vi som bygger noen verdens ting, sier Bent Svele.

Kort vei til politiet

Grunnen til at tribunen er revet og bygd opp igjen, er at det bygges nytt politihus rett bak Briskeby gressbane. Den nye tribunen blir bygget sammen med politihuset.

HamKam er bare leietakere på det kommunale anlegget. Det er utbygger som har bestilt stolene fra en tredjepart.

SETER: Det er seter, men ikke mange nok. Foto: Frode Meskau / NRK

Daglig leder Bent Svele sier denne tredjeparten hele tiden har lovet at stolene skulle komme som avtalt.

– De har sagt hele tida at setene er på vei og at de kommer som planlagt, sånn at de skulle rekke å montere dem til kampen mot LSK, som da var i går, sier Svele.

Kunne solgt ut

Nå må det bestilles nye stoler.

Bent Svele i HamKam tror de tapte en god del penger på fadesen også.

Hadde de kunne åpne flere felter, tror han langt over 1700 Lillestrøm-supportere ville ha kjøpt billett til kampen.