Vogntog mistet fisk – skapte trafikkaos på E39

15 personer har jobbet på spreng for å løfte flere tonn med fisk over på nye hengere etter at et vogntog kjørte av veien utenfor Bergen sentrum.

Ulykken skjedde på E39 som er en viktig innfartsåre mot Bergen. Ett felt ble stengt og køene vokste flere kilometer.

Klokken 10:30 åpnet veien og trafikkaoset har avtatt.

– Nå er tilhengeren tømt for fisk og vil bli slept til et egnet sted hvor den blir undersøkt av Statens Vegvesen, sier politiets operasjonsleder.

Sjåføren av vogntoget skal ha kommet seg raskt ut av kjøretøyet, og det skal ikke ha vært noen personskader.

Tonnevis med fisk må flyttes over på nye hengere etter uhellet. Foto: Marit Stensby / NRK

KAOS: Kasser med fisk har falt ut av vogntoget. Foto: Marit Stensby / NRK

Måtte bære hundrevis av kasser

Det var ikke mulig å rydde fiskekassene med maskin eller truck.

– Her blir det muskelbruk. Vi må bære kasse for kasse. Det er snakk om flere hundre kasser med fisk, sier innsatsleder for politiet, Rune Vedeler.

Det var tidlig flere politi- og brannmenn på stedet, men de måtte be om forsterkninger.

– Dette vil nok holde på en stund. Det er mange tonn med fisk som skal over på nye hengere.

Det vil være mulig å redde en del av fiskekassene. Ikke alt ender som søppel, ifølge innsatslederen.

Traff lyktestolper

Ingrid Netland satt i en buss som kjørte forbi rett etter uhellet.

– Jeg så alle kassene og tenkte at her blir det kø. Det var fisk som hadde falt ut.

Ulykken skjedde i en krapp sving ned fra Vallaheiene, på Nesttun-siden.

Vogntoget kjørte utfor veien og kom borti noen lyktestolper, forteller vakthavende ved Bergen brannvesen. Hengeren løsnet fra trekkvognen.

KØEN STÅR: Det er lang kø på veien mellom Bergen og Os på etter ulykken. Foto: Marit Stensby / NRK