Vil ha storbygg for havforskning i Bergen

Regjeringen bestilte i fjor en utredning om behovene til de marine forskningsmiljøene i Bergen. Nå er utredningen klar, og utvalget foreslår en stor satsing på samlokalisering av miljøene i Bergen.

Det er rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen svært fornøyd med.

– Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier Olsen i en pressemelding.

Vil ha nytt forskningsbygg

I utredningen, som Statsbygg har gjennomført på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, har man vurdert mulighetene for samlokalisering og felles infrastruktur for disse institusjonene:

Havforskningsinstituttet

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Veterinærinstituttet

Nofima

Det marine FoU-miljøet ved Universitetet i Bergen

​Det anbefalte konseptet for en fremtidig løsning er en samlokalisering og et nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet.

Det betyr i klartekst at man foreslår et nytt storbygg for havforskningen i Bergen.

– En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier og andre arealer, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Han mener at en samlokalisering av virksomhetene vil kunne stimulere til tverrfaglig samarbeid og styrke fagmiljøene.

– Anbefalingene fra utredningen vil nå kvalitetssikres, sier Sandberg.

Det er ikke tatt stilling til hvor det nye bygget eventuelt vil ligge.

VIL SAMLE: Fiskeriminister Per Sandberg tror en samling av de marine miljøene vil styrke fagmiljøene. Foto: NFD

Styrke posisjon

Utvalget har vurdert ulike alternativer, men har rangert samlokalisering og nybygg for Havforskningsinsituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet på topp.

– Bergen har 1000 studenter og 1000 forskere innen marine fag. De tre store marine forskningsinstitusjonene i Bergen vil kunne styrke posisjonen byen har som verdensledende ytterligere ved en samlokalisering med UiB, sier rektor Olsen.