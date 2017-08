Vil gi én milliard for å ruste opp fylkesvegene

Samferdselsspørsmål er en gjenganger i valgkampen. Så også i år. Senterpartiet er klar på at fylkesveiene er blitt forsømt gjennom mange år:

– Vi må bevilge litt mer penger, ikke bare til de store prestisjeprosjektene, men også til fylkesveiene, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi bør ha litt over en milliard kroner nasjonalt ekstra til vedlikehold av disse veiene. Det er fylkesveiene som binder Norge sammen, fortsetter han.

Fylkesveimilliarden er foreslått over en tiårsperiode.

EKSEMPEL PÅ DÅRLIG FYLKESVEI: Dette bildet er hentet fra Hemnesberget i Nordland. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Hordaland blant de verste fylkene

Hordaland er ett av fylkene med dårlig standard på fylkesveiene.

– Mange opplever daglig disse gamle veiene med ett felt, som mangler møteplasser, og der asfalten flere steder går i oppløsning. Det gjør at hverdagen blir vanskelig for folk i distriktene, sier ordfører Jon Askeland (Sp) i Radøy kommune i Nordhordland.

– Hordaland har et kolossalt etterslep på vedlikehold av disse svingete fylkesveiene. Derfor er et oppgraderingsprogram og reasfalteringsprogram for fylkesveiene noe jeg etterlyser.

ETTERLYSER MER MIDLER: Jon Askeland (Sp) er ordfører i Radøy kommune i Hordaland. Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Mener regjeringen leverer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at de rød/grønne er bedre på samferdsel, og bevilgninger til fylkesveier, enn den sittende regjeringen.

– I vår nasjonale transportplan, som går over 12 år, ligger det inne en kraftig vekst i satsingen på fylkesveier. De siste fire årene har vår regjering økt veksten i bevilgningene med rundt 50 prosent mer enn det Vedum planla sist han satt i regjering.

– Det enkelte fylkes ansvar

Samtidig viser Solvik-Olsen til at fylkesveiene i siste instans er det enkelte fylkes eget ansvar og at det er de, som selv må prioritere midlene.

– Rød/grønt styrte Hordaland har jo for eksempel selv valgt å nedprioritere fylkesveiene i sitt budsjett. Da hjelper det ikke om staten bevilger mer penger til disse veiene så lenge fylkene bruker disse til helt andre ting.

– Derfor har vi sagt at fylkene skal få mer øremerkede midler til fylkesveier, men fylkene må selv ta ansvar for å prioritere innenfor de romslige rammene de har fått, sier Solvik-Olsen.