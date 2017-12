SLIK BLE «BIRK» SKAPT: Værkartene fra lørdag morgen, da «Birk» slo inn over Vestlandet, viser ifølge Thomas Spengler hvordan transporten av fuktighet (nede t.h.) og den sterke jetstrøm (nede t.v.) virker sammen med stormsystemene over Atlanterhavet (oppe t.v.), og at det også er store temperaturforskjeller (oppe t.h.).

Foto: UiB