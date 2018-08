– Dette er en alvorlig hendelse med stor innvirkning på samfunnet som kommunen tar på det største alvor. Nå vurderer vi situasjonen som under kontroll, men en geolog må undersøke området før de evakuerte kan flytte tilbake. Det vil skje så snart det er praktisk mulig og det blir lyst ute, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune.

Det sier kommunaldirektøren til NRK torsdag morgen.

Det var onsdag kveld at 133 personer ble evakuert, E39 ble stengt i flere timer og en båthavn fikk skader etter at en midlertidig demning brast grunnet store nedbørsmengder i Bergen.

De første meldingene om en mulig brist kom i 17-tiden onsdag kveld. Tre og en halv time senere brast den midlertidige demningen ved Munkebotsvatnet.

– En demning skal tåle bergensvær

Kommunen satt ned en kriseledelse i går kveld. Fagerbakke ønsker foreløpig ikke spekulere på årsaken til bristen i demningen.

– Nå har vi fokus på å få en oversikt over skadeomfanget. Deretter vil vi undersøke grunnen til at demningen brast, sier Fagerbakke.

VIL UNDERSØKE: Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke sier at det er uvisst når beboerne kan flytte tilbake til boligene sine. Området skal undersøkes av geolog torsdag morgen. Foto: Christine Lensberg

– Er det ikke slik at en demning skal tåle bergensvær?

– Absolutt skal en demning tåle bergensværet. Allerede i helgen fulgte vi tilstanden i denne dammen og satt inn tiltak da vi så at vannstanden steg. Men det viste seg å være utilstrekkelig. Dette skal selvsagt ikke skje. Nå skal vi ha full fokus fremover for å finne årsaken. Heldigvis ser det ut til at konsekvensene ble mindre enn fryktet, sier Fagerbakke.

Meteorolog Anne Solveig Andersen opplyser at det bøttet ned med nedbør over Bergen onsdag.

– En 12-timers observasjon mellom klokken 08 og 20 viser at Bergen fikk 53 millimeter nedbør.

Kritisk til demningssikkerhet

Omkring 40 av 133 evakuerte personer ble innlosjert på Scandic Hotel på Kokstad onsdag kveld. NRK snakket med flere personer som var kritisk til hvordan en demning kunne briste på denne måten, etter kun få dager med kraftig nedbør.

– Vi jobber hele tiden for å sikre at kan takle mye regn, men i dette tilfellet lyktes vi ikke godt, i og med at demningen brast. Vi er fornøyd med å ha identifisert faren tidsnok og fikk satt i gang tiltak som gjorde at beboerne ble evakuert, sier Fagerbakke.