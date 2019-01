Usikre på om fregatten noen gang vil seile igjen: – Det vil i så fall ta flere år

Nesten to måneder etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankeren i Hjeltefjorden, er det fremdeles et stykke igjen til fregatten kan heves.

Målet nå er å gjennomføre hevingen i løpet av januar. Om fartøyet noen gang kan seile for egen maskin igjen, er imidlertid høyst usikkert.

– Det har vi ikke konkludert med. Men jo lenger fregatten ligger under vann, jo større blir skadene, sier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef i Sjøforsvaret.

Han forteller at den mest kritiske fasen for å redde fartøyet vil være etter at fregatten er hevet fra havbunnen.

– Når den heves og det kommer luft og oksygen til, blir det kraftig korrosjon. Vi har laget en plan for å redusere skadene så mye som mulig. Uansett snakker vi om år før fartøyet er i drift igjen, hvis det overhodet er mulig å berge det, sier han.

Følg bergingsarbeidet av KNM «Helge Ingstad» Du trenger javascript for å se video.

Utsatte hevingen

Sjøforsvaret hadde opprinnelig en plan om å heve fregatten tidligere. Før jul var 25. desember nevnt som første mulige dato.

Men værforholdene i Hjeltefjorden i desember gjorde bergingsarbeidet vanskelig.

Fregatten hadde sunket dypere under vann, som gjorde at dykkerne ikke klarte å få på plass alle løftekjettingene under skroget. Dermed ble hevingsplanene utsatt.

Det dårlige været fortsatte rundt årsskiftet. I flere døgn ble alt arbeidet rundt fregatten stanset.

En av sikringsvaierne røk, og fjellet som vaierne er festet fast i viste tegn til å sprekke opp.

– Gjennom nyttårshelgen har det vært en forrykende storm. Men fartøyet har ligget relativt stabilt. Det har flyttet seg 30 centimeter og senket seg noe. Nå håper vi hevingen kan begynne i midten av denne måneden, sier Stensønes.

USIKKER FREMTID FOR FREGATTEN: – Vi snakker om år før fartøyet er i drift igjen, hvis det overhodet er mulig å berge det, sier Nils Andreas Stensønes. Foto: Tim Kristian Wassmo / NRK

Flere titalls millioner

Lørdag skal kranlekteren «Rambiz» ut til fregatten for å fortsette arbeidet med å feste kjettinger rundt skroget.

Stensønes sier de foreløpig ikke vet hvor mye redningsoperasjonen vil koste. Men det er ingen tvil om at det blir dyrt.

– Jeg kan bekrefte at det snakk om mange titalls millioner. Kranene og utstyret vi bruker er dyre. Men det finnes ikke noe alternativ. Fartøyet må opp, både for å berge verdier, men også for å hindre forurensing. Så er det noe gradert materiell om bord, sier han.

Sårbare med en fregatt i manko

Kontreadmiralen sier Norge er mer sårbare etter å ha mistet en av totalt frem fregatter.

Stort sett er alltid en fregatt inne til vedlikeholdsarbeid. Dermed er det bare tre fregatter i sving til enhver tid.

– Dersom vi kommer i en akuttsituasjon hvor vi hadde trengt alle fire fregattene, så har vi bare tre. Nå forsøker vi å korte ned vedlikeholdsperioder, slik at vi har de fire fregattene tilgjengelig i større grad enn vi har hatt før, sier han.