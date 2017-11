To menn arrestert etter museumsbrekket

Bergensavisen skriv at to personar blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett torsdag. Politiet skal ha beslaglagt fleire gjenstandar som stammar frå tjuveriet av 400 vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen.

Den første som blir framstilt for fengsling er ein mann i byrjinga av 40-åra frå Bergen, ifølge BA.

NRK får opplyst at det første fengslingsmøtet byrja klokka 13.00. Neste fengslingsmøte skal starte klokka 14.00. Begge skal gå for lukka dører.

Dei to er ifølge beramminga sikta for grovt tjuveri frå offentleg bygg. Politiet er svært tilbakehaldne med informasjon i saka.

– Av omsyn til etterforskinga kan eg ikkje kommentere noko som helst, seier politiadvokat Linn Revheim til NRK.

Ho vil heller ikkje bekrefte at det er funne gjenstandar etter museumsinnbrotet.

BA OM FIRE VEKER: Politiadvokat Linn Revheim i Bergen tingrett torsdag. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

Erkjenner delvis straffskyld

Advokat Tore Johan Sørland er forsvarer for den første sikta som var inne til fengslingsmøte i dag.

– Han erkjenner delvis straffskuld for det han er sikta for, men vil motsette seg fengsling om det blir aktuelt, seier Sørland til NRK.

Politiet har bedt om fire veker i varetekt for begge dei sikta.

Stal 400 gjenstandar frå vikingtida

Det var måndag 14. august at tilsette ved Historisk museum oppdaga at uvedkommande hadde tatt seg inn i bygget via eit stillas.

400 vikingskattar vart stolne i det som museumsdirektøren kalla for det verste tjuveriet i norsk museumshistorie.

Tre månader seinare er gjerningsmennene truleg tekne. Direktør Henrik von Achen er naturleg nok glad. Han har fått vite om saka gjennom pressen.

– Eg fekk vite om dette for tre minutt sidan. Vi synest det er positivt, fordi det syner at politiet jobbar aktivt med saka, sjølv om det har gått lang tid. Vi håpar dette kan bety ein større sjanse for å få tinga att, og det er alt som betyr noko for oss, seier Achen.

Tidlegare denne veka fortalde NRK at vektarselskapet ikkje oppsøkte museet då alarmen gjekk for andre gong: Vekter sto 300 meter unna og avfeide alarmen på museet

Politiet fann to DNA-profilar på åstaden, men fekk aldri treff i registera sine.