Tapte mot verdas høgaste lag – likevel tidenes norske bragd på herresida

Utgangspunktet kunne ikkje ha vore verre for fjorårets noregsmeistrar i volleyball. 0–3 var den nådelause fasiten etter det første oppgjeret i iskalde Sibir.

Tysdag kveld viste det russiske stjernelaget kor skapet skulle stå i returoppgjeret i kvartfinalen.

Smadra over to kampar

Men med settsiffera 15-25, 14-25, 22–25 frå oppgjeret i Sibir var det eit idrettsmirakel som måtte til for å hjelpa den norske underdogen vidare.

Slik gjekk det ikkje.

– Me matchar dei veldig godt, men så får dei brått to-tre poeng på eigen serv. Russarane har eit servetrykk me ikkje er vane med, konstaterer trenar Scott Olsen.

Første sett enda 13–25. Deretter gav Viking russarane kamp med sifra 18-25, før det bar strake vegen utfor stupet med 11–25 i siste sett.

– Eg følte dei trykka meir på no enn dei gjorde på heimebane. Kanskje var det på grunn av trykket frå tribunen, seier lagkaptein Kristian Mjelde Bjelland rett etter kampslutt.

SKUFFA: Kristian Mjelde Bjelland i aksjon tysdag kveld. Etter kampslutt er han skuffa. – Det er synd at me ikkje når opp i kveld. Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Hyllar publikum

Viking leia fleire gongar framfor 1100 tilskodarar i Haukelandshallen i Bergen, men klarte aldri å gjera oppgjeret jamspelt.

– Det er heilt utruleg. Me er ein ganske ny volleyballklubb med Viking og så kjem det fulle hus. Det er spesielt å spela for, seier Viking-senter Øyvind Hordvik.

Men etter gode opningar i setta, drog russarane frå midtvegs i dei tre setta. Då makta ikkje det norske amatørlaget halda følge mot volleyballproffane.

– Me lukkast med taktikken om å slå rundt blokka i starten, men me klara ikkje svara då dei justerte. Då får dei fire-fem poeng på rad, seier Hordvik.

Lokalt særpreg ingen fordel

Før kampstart hadde lagkapteinen eit realistisk, men nøkternt håp om avansement. Ein faktor var det låge arenataket i Bergen.

– Laget er vane med å spela med stor takhøgd. Eg er spent på å sjå korleis dei taklar sju meter under taket i Haukelandshallen, sa Bjelland før kampen.

I ettertid viste det seg at takhøgda aldri blei den fordelen bergenslaget hadde håpa på.

Allereie før kampstart var Viking historisk: aldri før har eit norsk herrelag kome så langt i europacupen i volleyball.

For dei norske spelarane blei oppgjeret karrierens desiderte høgdepunkt.

– Eg er utruleg stolt over lagkameratane mine. Alle har gjort store ofringar for at dette skal vera mogleg. Støtteapparatet har gjort ein formidabel innsats for at me skal få kunna oppleva dette, seier Bjelland.

KJEMPERS FØDELAND: Ivan Iakovlev (nummer 9) og Sergei Pirainen (nummer 3) utgjorde veggen som møtte det norske laget i blokk. Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Kanskje verdas høgaste lag

Det russiske laget stilte med ein førsteseksar med ei snitthøgd på 2,09 meter, kor banens høgste ruva heile 216 centimeter over hallgolvet. Til samanlikning er Vikings høgaste spelar Lars Sakshaug Holing med sine 205 cm.

Det er ikkje første gong norske lag får bryna seg på den sibirske motstandaren. I 2013 slo dei Førde 3–0 over to kampar.

Laget kom til finalen i europacupen i fjor. Då tapa dei knipent for italienske Verona.

Med eit budsjett milevis unna russarar på millionkontrakt, er TIF Viking/Nyborg den mestvinnande volleyballklubben på herresida i Noreg. Etter at Nyborg gjekk inn i Viking i fjor, er det på papiret TIF Viking som står med 14 seriemeisterskap, 8 cupgull og to nordiske meisterskap.