Det var klokka 05.58 at trafikksentralen på Fedje varsla Hovudredningssentralen på Sola (HRS Sør) om at motoren på tankskipet hadde svikta fire kilometer vest for øya.

Dette er trafikksentralen som overvakar all skipstrafikk i det svært trafikkerte farvatnet rundt Mongstad-raffineriet, terminalane Sture og Kollsnes, og innseglinga til Bergen.

– Skipet ga umiddelbart beskjed om problema, og heldigvis var tre andre skip i nærleiken og kunne bistå.

Det seier vakthavande redningsleiar Johan Mannsåker ved HRS Sør.

Kystvaktskipet KV «Senja», slepefartøyet «Vivax» og forsyningsskipet «Far Sigma» var i området, og responderte rask. «Vivax» fekk klokka 06.26 sett slepar ombord i tankskipet.

– Då vart situasjonen stabilisert, seier Mannsåker.

Dermed kunne eit redningshelikopter som hadde rykka ut frå Florø, snu.

Dei tre skipa følgde deretter «Ionian Star» rundt sørsida av Fedje, før skipet fekk sine eigne motorar i gang igjen.

Tankskipet gjekk så for eigen maskin i retning nordover til Sløvåg, dit det var på veg utan last.

«Far Sigma» og «Vivax» følgde tankskipet, saman med slepebåten «Silex».

Skipet er klokka 09.30 framme ved kai i Sløvåg.