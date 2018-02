Sykkel-VMs hovedkreditor slår seg selv konkurs

Possibility AS, selskapet som var en av hovedarrangørene under sykkel-VM slår seg selv konkurs, skriver Bergens Tidende.

Selskapet har slitt med store økonomiske problemer i etterkant av arrangementet, og før jul fortalte NRK at selskapet var i ferd med å gå konkurs. Siden har NRK flere ganger omtalt selskapets utfordrende finanssituasjon.

I desember hyrte de inn Dag Steinfeld som advokat for å få bukt med de økonomiske problemene.

– Trist og leit. Styret og eierne vil nå konsentrere seg om å hjelpe bostyrer til å optimalisere boet slik at kreditorene får mest mulig igjen, sier daglig leder i Possibility, Harold Sletten, i en SMS til NRK fredag kveld.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Beklager overfor egne kreditorer

Ifølge BT har selskapet fredag sendt ut et brev til sine kreditorer der de forklarer at de har gjort sitt beste for å ivareta kreditorenes interesser.

«Vi beklager at Selskapet av nevnte grunner er satt i en situasjon hvor det ikke har kunnet oppfylle sine betalingsforpliktelser. Styret vil samarbeide med bostyrer for å finne de beste løsninger for kreditorfellesskapet.», står det i brevet.

Har slitt i flere måneder

DAGLIG LEDER: NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Harold Sletten, daglig leder i Possibility AS, i kveld. Foto: Possibility AS

Allerede i oktober ble det klart at selskapet slet så mye at de risikerte å måtte permittere ansatte for å klare seg økonomisk.

Possibility er en av de største kreditorene til Bergen 2017, med en utestående gjeld på 4 millioner i tillegg til et erstatningskrav på 9 millioner.

– Det har vært et mareritt, sa Sletten til NRK i desember.

– Helt tragisk

Tom Ingebrigtsen i Arrangement Tjenester, som er Possibilitys største kreditor, forteller at dette var forventet.

– Vi har vært villige til å gi dem kreditt i inntil et år. Nå velger de en annen løsning, og det synes vi er veldig dårlig. De kunne ha løst dette på en helt annen måte, sier han.

Hvilke konsekvenser dette vil få for Arrangement Tjenester, vet han ikke enda.

– Oddsen for at vi nå er 2,2 millioner fattigere er høy. Det er vanskelig å si hvordan det vil påvirke oss, men vi kan bli nødt til å permittere noen. Dette er helt tragisk, sier han.