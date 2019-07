Store fartsforskjellar mellom fylka: – Breiband viktigare enn vegar

I dag har Finnmark fylke klart lågast snittfart på privat breiband: berre 50,7 Mbit per sekund. Langt nede på lista ligg også Sogn og Fjordane, begge Agder-fylka og Hordaland.

Alle har under 100.

Etter fylkessamanslåingane 1. januar 2020 får dermed Vestland, Agder og Troms/Finnmark dårlegast gjennomsnittleg bandbreidde, viser statistikk frå SSB.

– Den plasseringa er me ikkje nøgde med, kommenterer fylkesdirektør for regional utvikling i Vestland fylke, Bård Sandal.

– Avgjerande for utvikling

– Kor viktig er breibandhastigheit for tilflytting og næringsutvikling?

– Som veg og straum er internettkapasitet svært sentralt for utvikling i bygd og by.

Han seier dårleg breibanddekning – eller fart – kan skremma folk frå å etablera seg.

– Etter kvart blir kanskje å betra breibandtilbodet vel så viktig som vegutbygging.

Sandal trur det vil kosta kring 100 millionar kroner å gi alle i nye Vestland fylke tilbod om like høg hastigheit.

– Samanlikna med kva det kostar å bygga vegstubbane våre, er det ikkje all verda. Det bør vera greitt å få til.

FOR DÅRLEG: – Akkurat som vatn og kloakk, er digital infrastruktur heilt avgjerande for innbyggjarar og bedrifter, seier næringsdirektør Jan Heggheim i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Mistar nettet: – Infrastrukturen er sårbar

Næringssjef Hilde C J Mietinen fortel at Finnmark fylkeskommune fleire gonger har opplevd brot på fiberkabelen som går i sjøen langs kysten. Det gir fylket store utfordringar på utsette stader.

– Hendingane syner at fiberinfrastrukturen i Finnmark er sårbar. Det er framleis utfordringar i fleire kommunar for å sikre god og robust kapasitet, og vi har sterkt behov for eit stabilt nett med nok kapasitet, seier Mietinen.

Ho viser mellom anna til næringar som fiskeri- og havbruk, olje-, gass- og mineralnæring som treng stabilt nett.

– Vi har vedtatt å utarbeide ein egen strategi for denne viktige satsinga i breibandinfrastrukturen. Men totalløyvingar over statsbudsjettet speglar ikkje det reelle behovet vi har meldt inn over fleire år, seier Mietinen.

Store forskjellar

I den andre enden er Akershus på topp med heile 129 Mbit/s. Også Hedmark, Rogaland og Vestfold har over 120, følgt av Buskerud og Oslo.

Men også internt i fylka er det store forskjellar. Dagens Hordaland er altså blant fylka som kjem dårlegast ut på gjennomsnittleg bandbreidde, men andelen hushald med 100 mbit/s gir eit anna bilete.

På fire år auka den frå 65 til 88 prosent. Fylket er no tredje best i landet på denne målinga.

På dei same fire åra har andelen i Sogn og Fjordane blitt meir enn dobla, og er no oppe på 63 %, altså der Hordaland var for fire år sidan.

Oslo er på topp med 98 prosent, framfor Rogaland med 89.

– Det kan vera store forskjellar internt i eit fylke. Leverandørane prioriterer sentrale strok, seier Sandal.

DÅRLEG: Etter fylkessamanslåingane 1. januar 2020 får dermed Vestland, Agder og Troms/Finnmark dårlegast gjennomsnittleg bandbreidde, viser statistikk frå SSB. Foto: Hordaland fylkeskommune

Fjernstyrt oppdrett

Også næringsdirektør Jan Heggheim i Sogn og Fjordane fylkeskommune seier breibandhastigheit er grunnleggjande for lokal samfunnsutvikling.

– Dei færraste godtar å bu utan tilgang til dette. Det er akkurat som vatn og kloakk, heilt avgjerande for innbyggjarar og bedrifter.

Som døme nemner begge at oppdrettsnæringa er svært opptekne av å få både betre dekning og betre datahastigheit.

– Mesteparten av akvakulturnæringa blir no digitalisert. Dei styrer merdane frå andre stader.