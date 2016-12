Alle dei tre var sikta for korrupsjon i samband med blant anna dåp og etterfølgande cruise med cruiseskipet Viking Star i fjor.

Drevland og Hagen var sikta for grov korrupsjon, Tangerås for korrupsjon.

Politiet leverte si innstilling til statsadvokaten i sommar. Etter det NRK kjenner til, tilrådde politiet å ta ut tiltale mot Trude Drevland for grov korrupsjon, og mot Inge Tangerås for simpel korrupsjon, men ikkje gå vidare med siktinga mot Torstein Hagen.

I dag avgjorde statsadvokaten å leggja vekk saka mot alle tre.

– Tvilen er for stor

– Det er blitt jobba intenst med denne saka. Den er omfattande, med mange tema. Etter ei heilskapsvurdering har vi kome fram til at det ligg føre slik tvil at vi henlegg saka på bevisets stilling, seier statsadvokat Ellen Cathrine Greve til NRK.

– Å legga vekk ei sak etter bevisets stilling vil både omfatta saker der tvilen er markant og der tvilen er liten.

Ho meiner saksbehandlingstida i denne saka har vore lengre enn ønskeleg.

– Eg forstår at det har vore ei belastning for dei involverte. Men i ei sak av dette omfanget var det ikkje til å unngå at saksbehandlingstida vart lenger enn norma på 30 dagar.

VIDEO: Hør det første intervjuet med statsadvokat Ellen Cathrine Greve etter henleggelsen av cruisedåp-saken.

Gudmor

Saka mot Drevland vart først behandla som ei undersøkingssak og lagt vekk utan etterforsking. Etter at saka vart mykje omtalt i pressa avgjorde førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen at saka skulle etterforskast.

Fakta: Cruisedåp-saken Foto: Tom Guldbrandsen Ekspandér faktaboks Ordfører Trude Drevland var gudmor da cruiseskipet «Viking Star» ble døpt i en storstilt seremoni på Bryggen i Bergen 17. mai 2015.

I etterkant kom det frem at Drevland og hennes sønn i juni året før ble hentet med privatfly på Flesland og flydd til Venezia, hvor de bodde på luksushotell. Reise og opphold ble betalt av rederiet Viking Cruises, som eies og drives av nordmannen Torstein Hagen.

Etter dåpen i Bergen dro Drevland og hennes mann på et tredagers cruise med «Viking Star», en reise betalt av rederiet.

To måneder etter veneziaturen ba Hagen Drevland om hjelp til å få endret reglene for Norsk Internasjonalt Skipsregister, slik at cruiseskipet kunne registreres og ha hjemmehavn i Bergen. Drevland kontaktet næringsminister Monica Mæland, som er tidligere byrådsleder i Bergen. To måneder senere ble reglene endret.

Etter avsløringene i media ble ordfører Drevland sykmeldt 5. juni. En planlagt gratis cruisereise med «Viking Star» i oktober ble også avlyst etter medieoppslagene. Reisen var en gudmorgave fra rederiet.

15. juni beklaget Drevland sviktende dømmekraft i en følelsesladd pressekonferanse på rådhuset i Bergen.

Politiet opprettet sak og åpnet for å granske forholdene rundt skipsdåpen og reisene, men politijurist Ole Bjørn Mevatne henla saken bare fire dager senere, før turen til Venezia og cruiset i oktober var kjent.

10. august var Trude Drevland tilbake på jobb for Høyre etter sykmeldingen.

Etter oppslag i media ba politimester John Reidar Nilsen 31. august om å vurdere gjenopptakelse av undersøkelssesaken. Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen bekreftet gjenopptakelse bare noen timer senere.

Sent samme kveld fortalte Trude Drevland i en pressemelding at hun ville ta ulønnet permisjon mens politisaken pågår.

18. september tok politiet ut siktelse for grov korrupsjon mot Drevland og havnedirektør Inge Tangerås. Tangerås la til rette for skipsdåpen 17. mai, og var med til Venezia og på cruiset etter nasjonaldagen.

Senere har også reder Torstein Hagen blitt siktet for korrupsjon. Politiet sier etterforskningen av saken kan ta måneder eller år.

LES ALT OM SAKEN HER.

Greve skriv i pressemeldinga at det sentrale i etterforskinga har vore ordføraren si gudmor-rolle, spørsmål rundt registreringa av skipet Viking Star i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), sjøsettinga av skipet i Venezia, dåpen i Bergen hamn 17. mai 2015, og det etterfølgande jomfrucruiset 18.–19. mai på strekninga Bergen-Stavanger Oslo, i tillegg til Trappen motiveringssenter samt det gratis Istanbul-cruiset Drevland først takka ja til, men sidan avbestilte.

OMSTRIDD RELASJON: Skipsreiar Torstein Hagen og tidlegare ordførar Trude Drevland (H) har begge vore sikta for korrupsjon i cruise-saka. I dag la statsadvokaten saka vekk. Foto: Ask, Eirik / NTB scanpix

Statsadvokaten skriv i si pressemelding at for å ta ut tiltale skal påtalemyndigheita vera overtydd om at den mistenke har gjort det vedkommande er skulda for:

«For korrupsjon er det kravd forsett. Vidare må påtalemakta vera overtydd om at prova er tilstrekkelege for ei domfelling.»

Statsadvokaten har også lagt vekk saka mot den suspenderte hamnedirektøren Inge Tangerås, som var sikta for simpel korrupsjon. Dei to har vore under etterforsking i halvanna år.