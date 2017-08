Planen inneholder mange av de samme elementene som to tidligere reguleringsplaner lansert i 2012. Nå er de to sammenfattet under én og samme idé.

Følgende hovedtrekk er å finne i planen:

Riving av Bygarasjen

Minst ett, kanskje to nye underjordiske parkeringshus

221.000 kvadratmeters bebyggelse

Mellom 600 og 1.000 nye boliger

Signalbygg kalt «Trekantnavet» som knutepunkt på kryss og tvers for gående og syklister

Gang- og sykkelbro langs veibroen over Nygårdstangen med rampe fra Kalfaret til signalbygget «Trekantbygget».

Rivingen av Bygarasjen og dens 2.300 parkeringsplasser, samt erstatte dem, vil være en av de største utfordringene i den nye reguleringsplanen.

– Det aller viktigste er å få på plass en juridisk forpliktende plan, der vi skaper en sammenheng med kanal mellom Store og Lille Lungegårdsvann, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

NYE BLOKKER: Blant annet legger reguleringsplanen opp til grønne tak på bygningene. Husene vil ha maks ti etasjer. Foto: Bergen kommune

Området beskrives som en barriere

I 1926 ble sundet mellom de to Lungegårdsvannene fylt igjen. Trafikkmaskinen på Nygård, busstasjonen og parkeringsanlegg har i senere tid prydet området.

Byrådet beskriver området som lite tilpasset menneskelig målestokk og som en barriere for bevegelse på langs og tvers i denne delen av sentrum.

I 2007 ble ny hovedbrannstasjon oppført, før AdO Arena ble ferdigstilt i 2014, noe som markerte startskuddet for en fornying av området.

Nå kommer flertallsbyrådets mening om hva som skal gjøres annerledes med området. Dette oversendes bystyret i Bergen, som sannsynligvis vil vedta planene.

Les hele reguleringsplanen her: Reguleringsplan for Nygårsdtangen i Bergen

River stort p-hus

Kjøpesenteret Bergen storsenter ligger vegg i vegg med Bygarasjen, som har 2.300 parkeringsplasser. Senterledelsen mener at riving av garasjen vil medføre økonomisk tap for senteret, samt tapte arbeidsplasser.

Dette har byrådet veid og funnet for lett. De mener garasjen er for dårlig utformet, og vil likevel rive alt.

– Det viser seg at konstruksjonen i Bygarasjen ikke tåler påbygginger. For å få boligandelen opp i dette området og få den utviklingen vi ønsker, ser vi at bygarasjen må rives på sikt, sier byutviklingsråd Tryti.

Samtidig vil de erstatte noen av parkeringsplassene med to underjordiske p-hus, henholdsvis under Lille Lungegårdsvann og der Bygarasjen står i dag. Byrådet presiserer at en ny parkeringsplan må på plass før dette kan skje.