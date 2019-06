– Dette er en hendelse som ikke burde skjedd, innrømmer daglig leder i Nordhelikopter.

Hendelsen skjedde i februar 2018. Et helikopter skulle fly inn arbeidere til byggingen av en ny kraftlinje i Masfjorden, nord i Hordaland.

Med fire personer om bord gikk det galt da helikopteret skulle lande.

Rotoren tok borti en konteiner på bakken. Rotorbladene fikk store flenger, og helikopteret måtte avbryte landingen.

Ingen personer ble skadet. Likevel retter Havarikommisjonen nå kritikk mot flere forhold etter det de mener var en «alvorlig luftfartshendelse».

«Vi har vært borti konteineren»

Landingsplassen var nylig tatt i bruk. Her ble utstyr fraktet inn fra hovedbasen for arbeidet med byggingen av den nye kraftlinjen, 1-2 minutters flytur unna.

Da helikopterpiloten denne ettermiddagen skulle sette av to arbeidere her, hadde landingsplassen endret seg betraktelig fra forrige flytur samme morgen.

Området hadde blitt gravd opp og blåst rent for jord og masser. For piloten var det vanskelig å finne igjen landingsplassen. Det var også plassert en konteiner der siden sist.

Piloten forsøkte likevel å lande, men helikopteret ble stående så ustøtt at han mente det ikke var forsvarlig å laste folk og utstyr inn og ut.

I forsøket på å flytte helikopteret litt langs bakken, smalt det.

«I det han manøvrerte helikopteret mot venstre, hørte han en ulyd og at lastemann ropte at de hadde vært borti containeren», skriver Havarikommisjonen.

LANDINGSPLASS: Slik så landingsplassen ut da helikopteret skulle lande. Konteineren sto like ved der helikopteret hadde landet, men landingsplassen var spylt ren og ikke til å kjenne igjen. Foto: Havarikommisjonens rapport

Rotor skadet, kjetting kappet av

Piloten avbrøt umiddelbart landingen og fløy bort fra stedet. Havarikommisjonen skriver:

«I bunn av bakken var det et islagt vann og ca. 1 km mot nord var det bebyggelse og jorder som han vurderte som alternative landingsplasser, men han var ikke kjent der. (...) Han valgte derfor å returnere til riggplassen, 1-2 minutters flytur unna, der han var kjent».

På veien kjente han lite vibrasjoner i fartøyet, og landet uten problemer.

Men etter landing kunne han se at alle tre rotorbladene hadde fått skader. På ett av dem hadde en beskyttelsesplate blitt revet helt av.

KONTEINEREN: Ved befaring av landingsplassen etter hendelsen ble det funnet merker på containeren, og kjettingen som containeren løftes etter var kuttet av. Foto: Havarikommisjonens rapport

– Burde aldri landet

Havarikommisjonen fastslår nå for det første at landingsforsøket ikke burde vært gjennomført.

Oppdragsgiveren får i rapporten kritikk for ikke å ha forhåndsinformert helikopterselskapet om endringene på landingsplassen.

– Det er et ansvar for å bli bedre både for dem som bestiller helikopteroppdrag og helikopterselskapene, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

Men piloten burde uansett ikke «godtatt de reduserte sikkerhetsmarginene» og «avstått fra å lande».

Kommisjonen kritiserer også at verken piloten eller lastemannen så mot konteineren da de skulle lande.

– Burde landet så raskt som mulig

For det andre kritiserer Havarikommisjonen at ikke helikopteret ble landet så raskt som mulig etter sammenstøtet med konteineren.

Rotorbladene kunne «løsne i luften, med påfølgende havari», og eventuell ubalanse i rotoren kunne gitt kontrolltap over helikopteret, fastslår de.

– Når et rotorblad treffer et objekt som dette kan konsekvensen i verste fall være at både rotorbladet og festet til rotorene får en skade. Det kan medføre at helikopteret blir ukontrollerbart og havarerer. Det kunne vært utfallet her, og vi har flere eksempler på det i norsk luftfart, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen viser til helikopterstyrten i Bergen havn i mai 2017, der skader på hovedrotoren umiddelbart gjorde helikopteret ukontrollerbart, og helikopteret styrtet i fjorden.

To videoer fra vitner viser den dramatiske krasjen i Byfjorden i Bergen. Foto: Knut Farestvedt / vitne fra politiet Du trenger javascript for å se video. To videoer fra vitner viser den dramatiske krasjen i Byfjorden i Bergen. Foto: Knut Farestvedt / vitne fra politiet

Innrømmer feil

Det var selskapet Nordhelikopter som fløy helikopteret i Masfjorden. De er enige i Havarikommisjonen sin konklusjon.

– Piloten opererte med for små sikkerhetsmarginer under landing, sier daglig leder Erlend Folstad.

– Samtidig er det en utfordring for oss at det planlegges for lite for helikopter under slike prosjekt, og det er dette et eksempel på.