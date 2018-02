Slik får du en sang ut av hjernen

Musikk omgir vi oss med hele tiden. Vi hører musikk flere ganger om dagen; på radio, tv eller på en strømmetjeneste. Noen av de sangene vi hører slipper liksom ikke taket. Oftest er det bare en liten del av dem, gjerne refrenget.

ØREORM: Enkelte sanger fester seg på hjernen, og hjernen vår er jo laget slik at musikk fester seg lett, det sier professor på Griegakademiet, og lege på nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, Geir Olve Skeie. Foto: Privat

– Hjernen vår er laget slik at musikk lett fester seg, sier Geir Olve Skeie.

Han er professor ved Institutt for musikk på Griegakademiet og i tillegg lege på nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

– Lady Gaga fester seg lett

Dette er det forsket på i England. 3000 ble spurt hvilken sang de hadde som earworm, eller øreorm.

– «Bad romance» med Lady Gaga kom på toppen, hun hadde faktisk tre av de ni øverste sangene på denne listen. Så hun har truffet noe, sier han.

Og det finnes ifølge Skeie en oppskrift for dem som vil prøve seg som låtskriver:

litt raskt tempo

fengende rytmer

korte sekvenser

enkelt tonalt mønster, men med noen små variasjoner som gjør det interessant

EARWORM: Sanger av Lady Gaga er en av dem som engelskmenn har svart at de ofte får på hjernen. «Bad romance» er en av dem. Foto: Chris Pizzello / AP

Musikk som ofte blir spilt har lettere for å feste seg. Det rare er at vi ikke helt skjønner hvorfor vi plutselig nynner på "Bombadilla Life", «What Does The Fox Say» eller «La det svinge».

– Ofte har du jo på en eller annen måte hørt sangen, og så blir den værende. Men det kan også være at du er i en situasjon, eller du tenker på noe som minner deg om en spesiell sang – og så har du det gående, sier han.

Irriterende

Du er ikke alene. 98 prosent av oss har opplevd dette, og for 90 prosent skjer det minst en gang i uken.

– Det viser seg at det er flere menn enn kvinner, men kvinner er mest plaget av det. Det kan jo være virkelig plagsomt for enkelte, men for de fleste er det mest irriterende.

Men om du skulle havne opp i det og gå rundt å synge "Bom bom bom bom bombodilla life" igjen og igjen, så mener eksperten at det kan snus til noe positivt.

– Hvis du skal jogge, rydde eller støvsuge, rett og slett gjøre noe du kan og som gjentar seg igjen og igjen, da kan du bruke dette. Jeg bruker det som en motivasjon, og det gir litt energi også, sier Skeie.

Her kommer hjelpen

FRÄMLING: Noen mener at sangen Carola deltok med i Melodi Grand Prix i 1983 skal virke nøytraliserende om du har en annen sang på hjernen. Foto: Thorberg, Erik / Scanpix

Så er det slik at det finnes noen gode råd for å kvitte seg med disse sangene.

– Noen ganger kan grunnen være at du ikke kan hele teksten, dermed prøver hjernen seg på å fullføre. Da kan det være lurt å høre hele sangen så du får med deg hele teksten.

SÅ:

Oppsøk «problemet» – tving deg til å høre hele sangen

Skift til en annen sang – altså bytt spor

Prøv å tenke på noe annet

Og til slutt – noen mener Carola sin "Främling" skal ha en nøytraliserende effekt.

– Jeg kan ikke gå god for det, men kanskje verdt å prøve, sier Skeie.