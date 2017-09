Sykkel-VM har gitt folk sykkelopplevelser, fint vær og god stemning i helgen, Det betyr også at mange skal frem i sentrum. Og når store deler av sentrum er stengt av må folk bruke kollektivtilbudet.

Se hvor du kan kjøre: Disse veiene er stengt

Nå ber Skyss, som har ansvar for transporten under VM, folk om å skjerpe seg.

– Vi ser mange farlige situasjoner og frykter det skal skje noe alvorlig, det sier Kari Steinsland i Skyss.

Skyss har sett at voksne og barn klatre over gjerder, løpe over firefeltsvei og krysse midt i bybanesporet.

BUSS: Bussene har et tidsskjema å følge så folk må slippe dem frem. Foto: Lene Granli / NRK

Bystasjonen er knutepunktet

Bergen bystasjon er knutepunkt for kollektivtransporten disse dagene. Bussene stopper der og Bybanen har startholdeplassen sin der.

– Det er mange mennesker i byen som ikke pleier å være der. Følg med på skiltene, og lytt til vaktene som er der for å hjelpe, sier hun.

Under VM er det mange ute for å sikre at folk kommer frem dit de skal. Skilter viser vei til gangveier, og trygge plasser for myke trafikanter.

– Dette er for at sikkerheten skal være god for alle. Bruk fotgjengerfeltene, og se dere godt for.

SKILT: Over hele bystasjonen er det satt opp skilter som viser hvor du skal gå for å finne frem. Foto: Lene Granli / NRK

Mandag går Individuell tempo kvinner junior og Individuell tempo menn under 23. Det betyr mange folk i byen, i tillegg til alle som skal til og fra jobb og skole.

– Vi regner med mange reisende som trenger råd underveis, siden dette er den første dagen med stengt veinett og hverdagstrafikk, sier Inger Dreyer i Skyss.

Rundt 20 guider vil da være ute, plassert i både sentrum og på busstasjonen. Dette er Skyss sine egne folk, og også vektere.

Mange spørsmål

– Det er mange som spør om hjelp, men det er en kjekk jobb, sier Nelly Askjer. Til daglig er hun student i byen, men synes dette er en fin måte å tjene noen kroner på.

– Mange spør etter sin vanlige buss, om den går og hvor den går. Så da er det bare å vise dem kartet. Så finner de veien hjem.

HVOR GÅR MIN BUSS: Mange har spørsmål om hvor de skal gå for å finne sin buss eller bane. Foto: Lene Granli / NRK

Turister uten dekning

Utfordringen er turistene, de trenger mye hjelp.

– De er jo helt ukjente med billettsystemet og trenger en del hjelp. Mange har heller ikke nettdekning på sine mobiler i Norge, så da må jeg søke for dem med min mobil, sier Askjer.

Skyss ber folk tenke på at sikkerhet er viktig. Og dersom folk følger skiltingen vil de også komme raskere frem.

– Mange busser og baner skal ut, og det er viktig at disse klarer å holde ruten sin, sier Dreyer.