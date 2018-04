Sikta sjukepleiar har jobba ved fleire sjukeheimar sidan 2016

Kvinna i 40-åra har tilstått å ha dopa ned fire eldre pasientar ved Ladegården sjukeheim i Bergen.

Ho vart arrestert fredag og fengsla i fire veker i Bergen tingrett sundag, sikta for kroppsskade.

Bergens Tidende skriv at sjukepleiaren var innleigd vikar frå byrået Smart Bemanning, og at ho byrja i vikarbyrået i 2016.

Dagleg leiar Katharine Gude Aspvik seier til avisa at dei undersøker kva andre institusjonar kvinna har jobba på i Bergen. Sjukepleiaren tok ekstravakter for vikarbyrået.

Samstundes etterforskar politiet om fleire pasientar har blitt utsett for det samme på institusjonar der ho har jobba.

– Uakseptabelt

Saka er meldt til Fylkeslegen. Helga Arianson seier dei tysdag vil avklare med politiet kva som er gjort og kva dei vil gjera vidare.

– Dette er svært alvorleg og heilt uakseptabelt. Det viktigaste for oss er pasienttryggleiken, og den er varetatt ved at ho er tatt ut av teneste, seier fylkeslege Helga Arianson.

Fylkeslegen vil opprette tilssynsak.

Også helsebyråd Rebekka Ljosland ser alvorleg på saka. Til NRK i går kveld takka ho dei andre tilsette på sjukeheimen for å reagere og melde frå så raskt som dei gjorde.

Forsvarar Gisle Didriksen sa til NRK tidlegare i dag at kvinna erkjenner straffskuld for det ho er sikta for.

Han vil ikkje kommentera kvifor kvinna dopa ned sjukeheimspasientane, men presiserer at ho ikkje gjorde det for å skade nokon.

Skrivne ut

Dei fire sjukeheimspasientane vart innlagde på Haukeland universitetssjukehus, men er alle skrivne ut igjen. Dei skal ikkje ha fått varige skader.

Det er tatt blodprøve av alle for å kontrollere at forklaringa til den sikta sjukepleiaren stemmer.

Ho har fortalt politiet kva ho har gitt pasientane, men politiadvokat John Lode Roscoe vil ikkje gå i detalj om kva den sikta har forklart.