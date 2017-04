– Dette har vi gledet oss til i mange uker allerede, sier Austevoll-trener Stig Storebø.

I fjor sto Brann for årets desidert største cupbombe, da de røk ut etter et nervepirrende drama med straffesparkkonkurranse på bortebane mot Førde.

I år går turen til en av Bergens nabokommuner og til fjerdedivisjonsklubben Austevoll IK. Her skal Brann møte en klubb som feirer 50-årsjubileum i år, og som håper å feire med å sende storebror fra storkommunen ut av cupen.

Kampen ser du i sin helhet på NRK.no klokken 18.00. Kommentator er Oddgeir Øystese.

Også i 2008 møttes de to lagene i cupen. Da vant Brann 3-2, med et lag fullt av profiler fra gullsesongen 2007.

NRK sender totalt 15 kamper fra NM i kveld. Se alle kampene på NRK.no her.

– Må ta ting ut som vi ellers ikke har

Austevolls trener Stig Storebø er klar for storfint besøk fra Bergen.

– Vi er klare og skal gi dem kamp. Alt ligger til rette for en god kamp, og det er ikke vanskelig å bli motivert for en sånn kamp, sier Storebø.

2008: Slik så det ut da Brann var på Austevoll sist. Her signerer Jan Gunnar Solli drakter etter kampslutt. Foto: Christian Kråkenes / Scanpix/AFP

Han mønstrer et mannskap med blant annet fiskere og studenter til kveldens kamp.

– Det er vanskelig å forberede seg mot et topplag. En må hente ut noen ting fra spillere til en sånn kamp, som de ikke ellers ikke klarer å ta ut i kamper. At vi får ut den «gøtsen» som gjør at vi klarer å gi dem kamp en stund.

– Vi skal alltid klare å skape noen sjanser, da må vi ta de sjansene vi får.'

Håper på 1500 på tribunen

Austevoll har skrudd opp en ekstra tribune med 500 ekstra sitteplasser for kvelden. Den er for lengst solgt ut.

– Vi håper på 1500 publikummere i kveld. Får vi det, skal vi være fornøyd, sier Stig Storebø.

At kampen sendes av NRK gir også en ekstra motivasjon for Austevoll-laget.

– For Brann-spillerne er dette dagligdags. For mange av spillerne blir dette en en-gang-i livet-opplevelse. For oss blir det stor stas og en ekstra motivasjon.