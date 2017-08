– Det er altfor mye regn og ingen tørkeperioder. Da tar det veldig kort tid før mose blir etablert, sier Bjarte Gullachsen, bygningsvernleder ved Bymuseet i Bergen.

Han har ansvaret for de verneverdige og ærverdige trehusene i Gamle Bergen. Flere av dem bærer nå tydelige tegn på fuktskader.

– Jeg vil hevde at det er dramatisk. Det er veldig krevende å ivareta såpass mange antikvariske bygninger, når været gir oss få anledninger til å drive vedlikehold, og forfallet eskalerer.

Nedbørsrekord og «kulderekord»

De tre siste årene har vært preget av kalde, fuktige og hustrige somre i Bergen. I fjor måtte vestlendingene sluke den ene våte rekorden etter den andre.

I år er det ekstra ille. Både en 65 år gammel regnrekord og et kaldt gufs fra det forrige århundre har måttet se seg slått.

– Det er konstant fuktig, da blir det slik. Det har regnet mye tidligere også, men vi hadde gjerne noen perioder hvor det tørket. Det gjør det ikke lenger, sier Gullachsen.

Bergen har ikke hatt et eneste stabilt høytrykk i sommer. Dermed rekker man ikke gjøre stort med de gamle bygningene mellom den ene regnskuren og den neste.

Fra 1. juni til 7. august har det ikke regnet like mye siden 1964 – for 53 år siden. Kommer det 200 millimeter til før sommeren er over, blir 2017 året Bergen setter ny sommernedbørsrekorden gjennom alle tider, ifølge Vervarslinga på Vestlandet.

– Vi kan ikke ha mange slike somre til før forfallet begynner å bli virkelig dramatisk, sier Gullachsen.

Riksantikvaren deler bekymringen

Riksantikvaren er i gang med et internasjonalt prosjekt, der det blant annet skal lages en nettside med råd og oversikt over tiltak og løsninger på utfordringer eiere av verneverdige bygninger står overfor.

Marte Boro Foto: Stig Morten Waage / NRK

Fagdirektør Marte Boro har jobbet mye med klimaendringenes påvirkning på kulturminner.

– Vi vet at klimaendringene har satt inn, og at forfallet kommer til å øke i hastighet, sier Boro.

Privatpersoner må få kunnskap for å bedre kunne vedlikeholde husene sine, samtidig som styresmaktene må legge til rette for at rammene er gode, mener Riksantikvaren.

– Man må vedlikeholde husene bedre enn før, fordi belastningen fra et våtere klima blir verre, sier Boro, som nevner riktig materialvalg og nye vannrenner som mulige praktiske tiltak.

– Bygg glasstak over Bergen

– «Vedlikehold husene. Det ser jo så forferdelig ut», sier folk. Men vi gjør det hele tiden. Vi klarer simpelthen ikke rekke over alt, sier Bjarte Gullachsen.

Bygningsvernlederen i Gamle Bergen frykter det etter hvert vil bli helt umulig å opprettholde vedlikeholdet.

– Vi kan jo bygge glasstak over hele byen. Ellers må det skje noe med klimaet, konstaterer han tørt.