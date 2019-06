Raser mot pengebruken i bompengeselskap: – Styret i Ferde må kastes straks

Onsdag fortalte NRK om hva bompengeselskapene har brukt av midler på reiser utenlands, julebord og andre interne fester.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener pengebruken er helt uakseptabel.

Også lederen av Vestland Høyre, Tom Georg Indrevik, er provosert over det regnskapet avslører.

Bompengeselskapet på Sør- og Vestlandet, Ferde, betalte 43.460 kroner for et julebord på Sotra, der 38 ansatte drakk 186 enheter med alkohol.

– Pengebruken og lønningene i de nye bompengeselskapene virker å være ute av kontroll. Da har eierne kun ett valg slik jeg ser det. Og det er å skifte ut styret så raskt som mulig slik at man får kontroll over kostnadene i selskapet, sier Indrevik til NRK onsdag kveld.

– Svekker tilliten

Fylkeskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane, som til neste år slår seg sammen til Vestland fylke, eier i dag 20 prosent hver av Ferde.

Indrevik mener man nå er nødt til å gripe inn når bompengeinntektene går til andre ting enn vei og kollektivutbygging.

– Jeg reagerer på at man har lagt seg til en forholdsvis høy kostnad i administrasjonen for noe som skulle føre til billigere og mer effektive løsninger. Det er viktig at denne typen selskaper har tillit ute i samfunnet. Dette svekker den ganske kraftig, sier Indrevik.

– Når man ser at fellesskapets penger blir brukt på denne måten, da har man kun ett valg: Bytte ut styret til et nytt styre som tar kontroll over selskapet.

VIL SNAKKE MED STYRET: Fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) vil kalle styret inn på teppet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Vil kalle styret inn på teppet

Også Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har eierandeler på 20 prosent i Ferde. I styret er hvert fylke representert med ett medlem.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) i Hordaland reagerer også på pengebruken, men har ikke like stort hastverk som Indrevik med å kaste styret.

– Jeg ønsker ikke gå ut med noen krigserklæring nå. Men det som kommer frem i saken er ikke greit. Vi forventer nøkternhet i pengebruken, sier Kårbø.

Han sier det vil bli aktuelt for eierne, altså fylkeskommunene, å kalle inn styret for en prat.

– Det vil i alle fall være naturlig å snakke med styreleder. Vi må ta dette på høyeste alvor, men vi må også ta oss tid til å vurdere hvordan vi håndterer dette.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) er enig.

– Det er unaturlig å gå rett på og kaste styret slik Indrevik vil. Men vi må være tydelige på at offentlige selskap må vere nøkterne i bruken av offentlige midler.

Styreleder Paul Magne Nilsen i Ferde ønsker ikke å kommentere saken til NRK onsdag kveld.