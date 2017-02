SISTE: Like før klokken 13.00 ble veien åpnet, igjen, et halvt døgn etter at raset gikk.

Vegvesenet fikk melding om raset klokken 00.32 natt til fredag.

– Det er en lett blanding mellom jord og stein som har falt ned i veibanen. Jeg vet ikke hvor stort det er, men for stort til å passere, opplyser vegtrafikksentralen.

Raset gikk mellom Snauhaugtunnelen og Hansagjeltunnelen i Kvam kommune, om lag seks kilometer vest for Norheimsund.

Ingen ble skadet i raset.

– At det skjer på natten er bare flaks. Det er veldig mye trafikk her, sier ordfører i Kvam kommune, Jostein Ljones (Sp).

VIDEO: Reporter Christian Lura med siste nytt fra rasstedet, sammen med geolog Marit Brøto. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Reporter Christian Lura med siste nytt fra rasstedet, sammen med geolog Marit Brøto.

Trafikkert vei

Neste uke er det vinterferie i Bergen og store deler av Hordaland, og det er ventet at mange vil bruke veien fredag. Fylkesveien er hovedvei mellom Bergen og Kvam-bygdene.

Geologer kom til rasstedet like før klokken 10. Der brukte de drone for å vurdere rasfaren i fjellsiden.

– Vi har en idé om hvor steinene har falt ned fra, men må gå opp med drone for å få bekreftet, sier geolog Mari Brøto i Statens vegvesen.

PÅ PLASS: – Dette viser nok en gang den store rasfaren på stedet, sier ordfører Jostein Ljones, som NRK møtte på rasstedet. Foto: Christian Lura / NRK

Tidligere sa vegtrafikksentralen at det kunne ta tid før veien ble ryddet hvis geologene vurderte området som utrygt.

– Uakseptabel risiko

Vegvesenet anbefaler å kjøre om Mundheim på fylkesvei 48 og 49 eller E16 og riksvei 13.

– Omkjøringsveien her er veldig lang. Det er en kjempeutfordring for næringslivet og for folk som skal på fly og så videre, sier ordfører Ljones.

UTSATT: I 2013 ble munningen ved denne Snauhaugentunnelen tettet igjen av et ras. Foto: Hege Dale

Litt lenger vest på den samme veien drives et omfattende rassikringsarbeid. Det har gått mange ras på stedet de siste årene, og i 2013 ble munningen ved denne Snauhaugentunnelen tettet igjen av et ras.

– Nok en gang viser dette at risikoen i Tokagjelet er stor og uakseptabel. Det er et spørsmål om når det går ras, og ikke om. Det er behov for permanente rassikringsløsninger, sier Ljones.

RISIKO: Geolog Mari Brøto i Statens vegvesen inspiserer rasstedet. Foto: Christian Lura / NRK

Møtte raset

Hege Dale, som bor i Øystese, var på vei hjem fra Åsane da hun så raset i natt.

– Vi kom kjørende ned Tokagjelet, og da måtte jeg stoppe. Det var steiner i veien, sier hun.

Hun satte bilen ved en avkjøring i Tokagjelet og gikk forbi rasstedet, før hun tok en drosje.

– Jeg bor jo her, så nå går det fint. Det er kanskje andre som har større problemer, da det er en mye brukt vei. Det er en stor omvei å kjøre rundt, sier Dale.