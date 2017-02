Ras stenger fylkesvei 7: – Flaks at det skjedde på natten

Vegvesenet fikk melding om raset klokken 00.32 natt til fredag.

– Det er en lett blanding mellom jord og stein som har falt ned i veibanen. Jeg vet ikke hvor stort det er, men for stort til å passere, opplyser vegtrafikksentralen.

Raset gikk mellom Snauhaugentunnelen og Hansagjeltunnelen i Kvam kommune, om lag seks kilometer vest for Norheimsund.

Ingen ble skadet i raset.

– At det skjer på natten er bare flaks. Det er veldig mye trafikk her, sier ordfører i Kvam kommune, Jostein Ljones (Sp).

ORDFØRER: Jostein Ljones er ordfører i Kvam kommune, hvor raset gikk natt til fredag. Foto: Roy Bjorge

Trafikkert vei

Det er vinterferie i Hordaland neste uke, og det er ventet at mange vil bruke veien fredag. Fylkesveien er hovedvei mellom Bergen og Kvam-bygdene.

Geologer skal komme til stedet og ta en vurdering om å åpne veien klokken 10. Da skal de være på plass med en drone.

– Det er vanskelig å si om veien blir stengt lenge. Hvis geologen sier at det er trygt å begynne å rydde, så kan vi gjøre det kjapt, men hvis ikke må man renske opp i fjellsiden. Da kan det fort ta litt tid, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen i vegtrafikksentralen.

– Uakseptabel risiko

Vegvesenet anbefaler å kjøre om Mundheim på fylkesvei 48 og 49 eller E16 og riksvei 13.

– Omkjøringsveien her er veldig lang. Det er en kjempeutfordring for næringslivet og for folk som skal på fly og så videre, sier ordfører Ljones.

Litt lenger vest på den samme veien drives et omfattende rassikringsarbeid. Det har gått mange ras på stedet de siste årene, og i 2013 ble munningen ved denne Snauhaugentunnelen tettet igjen av et ras.

– Nok en gang viser dette at risikoen i Tokagjelet er stor og uakseptabel. Det er et spørsmål om når det går ras, og ikke om. Det er behov for permanente rassikringsløsninger, sier Ljones.

Møtte raset

Hege Dale, som bor i Øystese, var på vei hjem fra Åsane da hun så raset i natt.

– Vi kom kjørende ned Tokagjelet, og da måtte jeg stoppe. Det var steiner i veien, sier hun.

Hun satte bilen ved en avkjøring i Tokagjelet og gikk forbi rasstedet, før hun tok en drosje.

– Jeg bor jo her, så nå går det fint. Det er kanskje andre som har større problemer, da det er en mye brukt vei. Det er en stor omvei å kjøre rundt, sier Dale.