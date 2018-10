Langt oppe i skogen i Samnanger kommune i Hordaland ligger Botnahytta. Fordi den ligger så avsides til, ble den brukt som skjulested for motstandsfolk under 2. verdenskrig.

Hytten har i dag status som krigsminnesmerke og ble restaurert for 300.000 offentlige kroner i 2015.

Dette på tross av at det i nærmere 30 år har vært konflikt mellom grunneier og hytteeier om hva som skal gjøres med hytten.

Nå har grunneier fått medhold fra Bergen tingrett om at hytten skal fjernes.

BOTNAHYTTA: Botnahytta er i dag tatt inn i Samnanger sin kulturminneplan og er markert som et krigsminne. Seks kanadiere på flukt fra Gestapo var blant dem som skjulte seg i hytten under krigen.

Vernet tross årelang konflikt

Hytten har en spennende krigshistorie, som blant annet forteller hvordan seks kanadiere overlevde et flykrasj og ble hjulpet av norske motstandsfolk (se faktaboks).

Finn Øvredal eier hytten og har i lang tid jobbet for å bevare hytten som et minne for ettertiden.

Botnahytta Foto: Ingrid Aarekol / NRK Ekspandér faktaboks Hytten ved Botnavatnet i Samnanger kommune i Hordaland ble bygget i 1940-41, som en jakthytte.

På grunn av hyttas avsidesliggende beliggenhet viste det seg at den også var et ypperlig gjemmested for flyktninger.

Fra 1941 til 1945 ble den brukt jevnlig av både Milorg og Saborg i Os og Bergen.

Flere dramatiske skjebner er knyttet til motstandshytta, som for eksempel historien om det kanadiske flymannskapet som måtte nødlande på Søre Neset i Os i september 1944. Kanadierne lå i flere døgn i skjul i Botnahytta, eller «Little Canada» som de kalte den, før de ble fraktet over til Shetland.

I 2015 ble hytten restaurert toø sin opprinnelige stand, etter en større tildeling fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren skriver i sin tildeling at hytten «er et av landets best bevarte skjulesteder for motstandsgruppene Milorg og Saborg», med «internasjonale dimensjoner». Kilde: Riksantikvaren

Men i 26 år har det ikke vært enighet med grunneier om hva som skal gjøres med hytten. Grunneier vil ha den flyttet, mens hytteeier Øvredal vil bevare den der den ligger.

I 2013 vernet Samnanger kommune hytten i sin kulturminneplan. Kulturminneverdien ble vurdert som høy. Også fylkeskommunen har vurdert hytten som et kulturminne med svært høy verdi.

– Etter dette startet vi arbeidet med å søke om midler til restaurering av hytten. Vi tenkte at kommunens initiativ kunne virke positivt for at andre etater ville bevilge penger, sier hytteeier Finn Øvredal.

HÅP: – Vi tenkte at kommunens initiativ kunne virke positivt for at andre etater ville bevilge penger, sier hytteeier Finn Øvredal.

Endte i retten

Flere offentlige etater trådte til, og i 2015 ble det gitt til sammen 300.000 kroner, hvor 200.000 av dem kom fra Riksantikvaren.

Forutsetningen for bevilgningen var at hytten skulle restaureres til sin opprinnelige form. Arbeidet ble nøye fulgt opp av Riksantikvaren og materialer ble fløyet opp med helikopter.

Nylig endte saken i Bergen tingrett, der grunneier fikk en full seier.

Det betyr at hytten må flyttes eller rives, om ikke den blir totalfredet.

Riksantikvaren sier de ikke visste om konflikten da de bevilget penger. Nå innrømmer de at de kunne gjort en bedre jobb før de brukte 200.000 kroner.

– Vi ser at vi kunne undersøkt denne saken grundigere. En fullmakt fra grunneier ville vært nyttig å vite om fantes, sier avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, Hanna Geiran.

Hytteeier Øvredal sier de baserte søknaden om midler til restaurering på en avtale mellom grunneier og hytteeier fra 1992. Her står det at begge parter kan drive vedlikehold av hytten.

– Vi fikk gjort en vurdering på forhånd om at vi hadde juridisk ryggdkening til å søke om midler og gå i gang med restaurering, sier Bjarne Øvredal, som har bistått fetteren Finn i arbeidet.

Men det var ikke Bergen tingrett enig i, som slår fast at grunneier har nå lov å si opp forholdet med hytteeier, i henhold til tomtefesteloven § 8 jf. § 9.

«Ikke en aktuell løsning»

Hvis hytten flyttes vil den ifølge Riksantikvaren miste sin verdi som krigsminnesmerke.

– Plasseringen av hytten er veldig viktig her, fordi motstandsfolkene brukte den som skjulested. Vi kan ikke anbefale at hytten flyttes, sier Geiran hos Riksantikvaren.

Det eneste som kan redde hytten nå er om Samnanger kommune og Hordaland fylkeskommune i fellesskap tar initiativ til å frede den.

Fylkeskonservator David Aasen Sandved sier at de vil kalle inn partene til et møte for å prøve å komme til enighet.

– At et unikt krigsminne som Botnahytta skal «fjernes eller rives» vil etter vår vurdering ikke være en aktuell løsning, skriver Sandved i en e-post til NRK.

Det er Riksantikvaren som har endelig myndighet til eventuelt å frede hytten.

Grunneier har ikke villet uttale seg i saken, men sier til NRK at de er glade for å være ferdige med saken.