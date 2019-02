Politiet avslørte gatenavn og alderen til psykisk syk mann

Det var mange som reagerte på detaljnivået i Twitter-meldingen til Vest politidistrikt fredag ettermiddag.

For da politiet skulle melde fra om et oppdrag de var ute på i Bergen sammen med andre nødetater, inkluderte de flere avslørende detaljer.

– Dette er et soleklart brudd på taushetsplikten, sier advokat Jon Wessel-Aas.

Avslørte gatenavn og alder

Under aksjonen var det både politi, ambulanse og brannvesen i gaten, og politiet ville melde fra om at det ikke var fare for andre personer.

Meldingen startet med navnet på gaten. Videre skrev de «Dersom det observeres politi og øvrige nødetater ved en bolig på adr., så gjelder dette bistand til helsevesen. Psykiatri.»

Deretter skrev de alderen på mannen.

REAGERER: Advokat Jon Wessel-Aas er aktiv på Twitter. Han var en av flere som reagerte på meldingen fra Vest politidistrikt. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Grunnlovsfestet vern

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen var raskt på ballen. «Dette er langt over streken, det må dere forstå», skrev han på Twitter.

«Håper gaten er så lang at dette ikke kan identifiseres», skrev advokat John Christian Elden.

Det var imidlertid Wessel-Aas som var skarpest i kritikken dagen etter, da meldingen fremdeles lå ute:

Det er kombinasjonen av detaljer i meldingen som gjør at han reagerer.

– De gir masse opplysninger om mannen. Kombinert med at de sier hvilken gate det er, er det ganske enkelt å finne ut hvem personen er, sier Wessel-Aas til NRK.

Han understreker at politiet er underlagt taushetsplikt om helseopplysninger til personer, på samme måte som helsepersonell.

– Det er åpenbart at dette har de fullstendig taushetsplikt om. Vedkommende har grunnlovsfestet vern mot at slike opplysninger deles med offentligheten, sier han.

Politiet tar selvkritikk

– Dette var altfor mye detaljer. Det tar vi selvkritikk på. Vi har slettet tweeten, sier Morten Ørn, leder for felles enhet for operativ tjeneste ved Vest politidistrikt.



Han sier at politiets retningslinjer forteller at de bør melde fra på Twitter om store aksjoner, for å informere om hvordan folk bør forholde seg og eventuelt berolige dem.



– I går ringte privatpersoner og medier og lurte på hva som skjedde. Intensjonen var å informere om at naboer ikke behøvde å bekymre seg, men så ble det for detaljert. Vi skal ikke ligge på et detaljnivå som offentliggjør identifiserende og sensitive opplysninger, sier han.

– Tjenesteforsømmelse

Wessel-Aas skrev at Twitter-meldingen burde få konsekvenser.

– Uansett mener jeg dette er tjenesteforsømmelse. Spørsmålet er om det er grov tjenesteforsømmelse. Noen overordnede bør ta tak i dette, sier han.

– Men det er vel forståelig at politiet ønsker å berolige publikum?

– Hvilket publikum da? Hele Norge? Man kan berolige naboer på stedet. Dette går langt utover behovet for å varsle omgivelsene.

TAR SELVKRITIKK: – Dette var altfor mye detaljer. Vi har slettet tweeten nå, sier enhetsleder Morten Ørn ved Vest politidistrikt. Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Klare retningslinjer

Retningslinjene til politiet sier at de normalt ikke skal omtale saker som omhandler for eksempel selvdrap, personlige tragedier eller psykiatri.



– I prinsippet har vi taushetsplikt om personsensitive opplysninger, etterforskningsopplysninger og politioperative forhold. Samtidig skal politiet være transparent og informerende overfor allmennheten og media. Da er det ofte vanskelige skjæringspunkter. Intensjonen er å informere på en måte som ikke kommer i konflikt med taushetsplikten. Og der lyktes vi ikke denne gangen, sier Ørn.



I akkurat dette tilfellet mener han politiet kunne ha omtalt aksjonen, uten å nevne verken gate eller detaljer om hva saken dreide seg om.



Meldingen ble liggende ute i over ett døgn før den ble fjernet lørdag kveld, til tross for at kritikken haglet.



– Tilbakemeldingene ble dessverre ikke fanget opp før senere, sier Ørn.