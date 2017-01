Klokken 07.34 tirsdag morgen fikk politiet melding om at en enebolig stod i brann i Svartefjorden i Fana. En nabo ringte inn og varslet nødetatene.

En kvinnelig beboer i midten av 80-årene, som har registrert bosted på adressen, er savnet.

Klokken 11.45 opplyser politiet at en person er funnet omkommet i boligen. Politet antar at det er den savnede kvinnen. Pårørende er varslet.

Huset totalskadet

Huset er totalskadet etter den kraftige brannen. Brannvesenet kunne lenge ikke ta seg inn i boligen, på grunn av høy temperatur. Brannen er nå slukket, men det er fortsatt høy temperatur i boligen.

OVERTENT: – Huset var overtent da vi kom frem, sier Frode Bødtker, vakthavende sjef i Bergen brannvesen. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

I nitiden meldte politiet at de hadde kontroll på brannen, men det brant fortsatt kraftig.

– Huset var totalt overtent da vi kom frem, sier vakthavende sjef Frode Bødtker i Bergen brannvesen.

VIDEO: Se bildene under og etter brannen. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se bildene under og etter brannen.

Store redningsstyrker fra nødetatene rykket ut til stedet. 13 utrykningskjøretøy ble observert i Fana-området. Det ble også søkt etter den savnede kvinnen i området rundt boligen.

– Vi har undersøkt terrenget rundt brannobjektet for å se at hun vi leter etter ikke ligger i terrenget. Vi har ingen tro på å finne noen der, men vi gjør det så lenge hun ikke er gjort rede for, sa innsatsleder Frank Listøl i politiet tidligere i dag.

Vil overvåke huset utover dagen

Boligen ligger i nærheten av annen bebyggelse, og beboerne i de to nærmeste boligene ble evakuert. De har nå fått flytte tilbake igjen.

Brannvesenet kommer til å holde vakt ved huset utover dagen.

– Det er meldt kraftig vind i kveld, og for å være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen kommer Brannvesenet til å være her utover dagen og kvelden, sier innsatsleder Listøl.