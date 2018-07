Onsdag 1. august vert talet på kollektivsoner i Hordaland redusert frå 470 til 7. Det betyr eit kraftig prisfall for dei som pendlar til dømes mellom Bergen og nabokommunane.

Øystein Lid startar i ny jobb og vert avhengig av kollektivtransport. Han kunne ikkje valt ein betre dag å starta den nye kvardagen som busspendlar på.

– Det er jo heilt glimrande. Eg reknar med at fleire kjem til å reisa kollektivt. Så står det berre att å sjå kor fulle bussane vert, seier han.

BILLEGARE: For reisande i Hordaland blir billettprisen billegare frå og med 1. august. Foto: Sølve Rydland / NRK

Prisen blir halvert fleire stader

NRK har fått laga ei liste over nokre utvalde strekningar som viser dei store prisskilnadene på bussbillettane i Hordaland:

Transportpriser før og etter soneomlegging Strekning Dagens pris kr. Ny pris kr. Os - Bergen 59 37 Norheimsund - Bergen 168 57 Fjell - Bergen 48 37 Sagvåg - Bergen 48 37 Øystese - Bergen 177 57 Vaksdal - Bergen 83 57 Bjørkheim - Bergen 83 57 Tysse - Bergen 95 57 Eikedalen - Bergen 107 57 Fedje (Sævrøy ferjekai) – Bergen 127 37 Odda – Voss 227 57 Ulvik – Voss 107 37 Kinsarvik – Odda 107 37 Etne – Odda 177 37 Knarvik (Lindås) – Straume (Fjell) 48 37 Bjørkheim – Norheimsund 107 37 Samnanger (Bjørkheim)– Eikelandsosen 83 57 Rong – Straume 71 37 Manger – Knarvik 71 37 Fitjar – Leirvik 71 37 Skjellanger (Meland) – Bergen 83 37

Omlegginga er ein revolusjon for passasjerar som tidlegare har måtta forholda seg til eit komplisert prissystem.

– Det blir enklare å finna ut kva billetten kostar, og enklare å kjøpa billett, seier sals- og marknadssjef i Skyss, Hanne Alver Krum.

Her kan du sjå dei nye prisane som gjeld frå 1. august.

Vil lokka fleire over på kollektivtransport

Målet med omlegginga er klart: Å få fleire av pendlarane til å velja buss.

Svært få vil difor krysse soner i den nye modellen. Dei aller fleste kollektivreisande, om lag 95 prosent, vil reise innanfor ei sone, ifølgje Skyss sine utrekningar.

– Heile endringa handlar om ei forenkling. Målet er at dei reisande skal oppleva at dei får ein enklare kollektivkvardag. Men dette er ei stor omlegging, så me ber om litt forståing i starten, oppmodar Krum.

NYE TAKSTSONER I HORDALAND: Slik ser det nye sonekartet for Hordaland ut frå 1. august. Foto: Skyss

Leiar i samferdsleutvalet i Hordaland, Jon Askeland (Sp), håpar omlegginga vil gi fleire kollektivreisande i heile Hordaland.

– Det er veldig store konsentrasjonar av folk som har mange pendlarar i Stor-Bergen, altså i Nordhordland, på Sotra, på Osterøy og i Os-området. No når systema vert enklare, vonar me at fleire av desse vil velja bussen, seier Askeland.

Dette vert endra 1. august 2018 Ekspandér faktaboks Nye sonegrenser og nye prisar når du passerer fleire soner

Mobilbillett kan nyttast i heile fylket

Sone Bergen vert større og vert heitande Sone A

Innanfor Sone A må alle som kjøper billett kontant om bord betala eit om bord-tillegget

Enkeltbillettar er gyldige i 90 minutt innanfor ei sone

Forstår reaksjonane i Bergen

Krum trur utrullinga av mobilappen «Skyss billett» for alle hordalendingar vil bety mykje. Frå 1. august kan den brukast av alle i heile fylket.

Dermed kan ein droppa kroner og øre – om ein vil.

– Det blir enklare for veldig mange å kjøpa billett. Dette er kanskje den mest tydelege endringa for dei som pendlar til dagleg.

PRISKUTT: Sals- og marknadssjef i Skyss, Hanne Alver Krum. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Pendlarane inn og ut av Bergen har vore ei av hovudmålgruppene for omlegginga. Og dei vil nytta godt av omlegginga. Men dei som reiser innanfor det som i dag er sone Bergen, kan sjå langt etter priskutt.

– Dei reisande nord, sør og vest for Bergen har vore ei viktig målgruppe bak denne omlegginga. Så er det klart at me forstår at folk reagerer på at prisen i Bergen ikkje blir redusert. Men me håpar også at bergensarane ser dei store fordelane med at dei som pendlar inn til byen vår, gjer det kollektivt og ikkje med bil, seier Krum.

Fylgjer etter Rogaland og Akershus

HÅPAR FLEIRE VEL BUSSEN: Målet med omlegginga er å få fleire til å setja bilen att heime, seier Jon Askeland (S), som leier samferdsleutvalet i Hordaland. Foto: Roy Hilmar Svendsen

Hordaland er seint ute med å endra sonestrukturen. Då Oslo og Akershus endra takstsonene, valde fleire pendlarar frå nabokommunane kollektivtransport framfor personbil. Også i Rogaland vert det meldt om positive effektar.

– Svara me har fått frå Stavanger og Akershus er at dei har hatt til dels stor auke i reisande, og at auken er størst rundt dei store byane og tettstadene.