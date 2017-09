Det er konsulentselskapet PwC som har undersøkt gresk og norsk shippingbransje. De har funnet at mange har stor tro på flere førerløse skip i nær fremtid. 93 prosent av de spurte i bransjen mener det vil skje en ekstrem automatisering i årene fremover.

– 1/3 mener at førerløse skip kan ligge innenfor en rimelig nær fremtid, sier Fredrik Gabrielsen i konsulentselskapet PwC.

Ser til andre bransjer

BRANSJEN FØLGER MED: Fredrik Gabrielsen er leder for shipping og offshore i konsulentselskapet PwC. Foto: Siri Løken / NRK

Han mener at fremtiden ikke bare vil bety førerløse skip, men at det også kan bety at rederiene kan følge mer med. Blant annet kan de se når deler på skip bør byttes eller vedlikehold må gjøres.

– Jeg tror rederiene ser at det skjer mye spennende i andre bransjer, sier Gabrielsen.

Alt i dag kan rederiene følge sine skip, og styre dem for eksempel utenom uvær.

– Nå vet vi til enhver tid hvor båten er, hvor fort den går, hvilken drivstoff den har, og hva den har i lasten, sier stabssjef i Odfjell i Bergen, Øistein Jensen. Han tror de førerløse skipene kommer, men sier at de neste tankerne de bygger er for mannskap.

Usikker på sikkerheten

Mange er skeptiske til om sikkerheten blir god nok med ny teknologi. Hva med sjørøveri, og hva med hacking?

– En må ha svar på sikkerheten, hva om noen klarer å ta kontroll over skipet fra land. Det er heller ikke mennesker ombord, og hvem griper da inn om noen må gripe inn. Det har ikke bransjen endelig svaret på enda, men det kan ligge i nær fremtid, sier Gabrielsen.

I juni fortalte NRK at når det blir klart for førerløse skip vil det først vil det trolig skje på fartøy som opererer nært kystlinjen, som taubåter eller ferger.

Rolls-Royce har allerede testet teknologien på en taubåt i København, og har tro på at dette også vil komme på båter som går over Atlanterhavet.

SIGNALER: Datasignaler skal hjelpe kapteinen på land å styre skipene. Foto: Rolls Royce

Tror ikke sjøfolk blir overflødige

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen mener det vil ta tid før vi ser førerløse skip.

– Tanken om at du skal ha dette i fullskala ser jeg langt frem i tid, sier han.

Selv om shippingbransjen varsler store endringer i de nærmeste årene er ikke han redd for at norske sjøfolk skal bli overflødige. Han tror heller dette vil bety nye arbeidsoppgaver.

– Når det gjelder en utvikling der sjøfolkene blir erstattet med roboter eller datamaskiner så ligger det jo i sakens natur at vi ikke liker det, men vi må bare forholde oss til den utviklingen som skjer, sier han.

Han regner med at det må være noen som skal ivareta disse skipene i fremtiden også.

– Da må det kanskje en annen kompetanse til enn det vi ser for oss i dag, sier Hansen.