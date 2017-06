Her er verdens første ubemannede fartøy

Rolls-Royce har klare visjoner for fremtidenes skipsfart, og nå er de i ferd med å ta fysisk form. Gjennom flere hundre år har norske sjøfolk reist opp og ned langs kysten og verden rundt, men det kan det bli slutt på.

I fremtiden kan kapteinen styre skipet fra et kontrollsenter på land, mens skipet selv er ubemannet og gjør jobben som kreves på havet på egen hånd.

– Det kommer først til å skje på fartøy som opererer nært kystlinjen, som for eksempel taubåter og ferger. Men denne typen systemer kan også brukes på båter som går over Atlanterhavet, forklarer forsknings- og utviklingsingeniør i Rolls-Royce, Morten Skogvold.

Les også: Mange offshorearbeidere vil til forskningsfartøy

SIGNALER: Datasignaler skal hjelpe kapteinen på land å styre skipene. Foto: Rolls Royce

Ingen mennesker – ingen skader

INGENIØR: Morten Skogvold demonstrerer hvordan skipene kan styres fra kontrollrommet. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Prosjektet er allerede blitt demonstrert på en taubåt i København, som da ble verdens første ubemannede kommersielle fartøy.

Testen ble gjennomført i hemmelighet, og ifølge Rolls-Royce selv åpner resultatene for store endringer. De ser for seg en verden der også store containerskip styres via datasignal. Og det gir mange fordeler, mener skipsgiganten.

– En av de største fordelene er sikkerheten, tenker jeg. Der vi ikke har mennesker, er det heller ingen som kan bli skadet. Hvis man fjerner menneskene fra der operasjonen foregår, er det kun materielle kostnader, og selvfølgelig kan miljøhensynet være et problem, sier utviklingsingeniør, Kenneth Solberg.

Vil ansette flere folk

Det er utviklingsteam fra Rolls-Royce i Finland, England og på Sunnmøre som har gjennomført prosjektet, og en ny avtale med det danske rederiet er signert.

Utviklingsarbeidet åpner for nye muligheter og vekst.

– Når vi nå går videre i teknologiutviklingen, trenger vi flere dyktige ingeniører som både kan skipsdesign, propulsionsystemer og digitale løsninger. Det er avgjørende for de neste stegene i denne teknologiutviklingen, mener digital direktør i Rolls-Royce, Asbjørn Skaro.