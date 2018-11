Navigatører kritisk til det som kommer frem i lydloggen

Lørdag kveld publiserte VG lydloggen som avslører hva som ble sagt på radiosambandet i forkant av kollisjonen i Hjeltefjorden.

Den viser at KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS», og at fregatten fikk flere advarsler før sammenstøtet.

– Følger ikke prosedyrene

– Hvis denne lydloggen er korrekt er det store åpenbare mangler både før, under og etter kollisjonen, seier Arnt Myrheim-Holm, studieprogramleder på nautikk ved NTNU.

Myrheim-Holm er utdannet navigasjonsoffiser og har arbeidet som kaptein offshore i flere år.

Navigasjonsoffiseren har gjort seg noen tanker om det som blir sagt. Og det som ikke blir sagt.

– De følger ikke prosedyrer for hvordan radiokommunikasjon skal foregå, sier Myrheim-Holm, som ikke vil konkretisere hvilke mangler det er snakk om.

Fregatten hadde stor fart

KJØPE SEG TID: Dersom situasjonen er uoversiktlig skal fartøyet sakke ned på farten og kjøpe seg tid, forteller navigatør Johanne Marie Trovåg. Foto: Høyskolen på Vestlandet

Fregatten KNM «Helge Ingstad» kjørte i 17 knop, ifølge radarbildene som VG har fått utlevert. Farten holdes jevnt helt til fregatten kolliderer med «Sola TS».

17 knop tilsvarer en hastighet 31,5 kilometer i timen. Til sammenligning holdt tankskipet «Sola TS» en fart på rundt 7 knop.

Ved Høyskolen på Vestlandet har Instituttleder ved Maritime studier, Johanne Marie Trovåg, gjort seg tanker om dette. Hun har ansvar for å utdanne sjøfolk, også innenfor navigasjon.

– Det vi lærer studentene, er at man skal unngå kollisjon med alle midler. Man skal vike og man skal dra av farten, sier Trovåg som også har arbeidet en rekke år som navigatør på kjemikalietankere.

– Hvis du er i en situasjon som du ikke helt håndterer, så er det første du gjør å dra ned farten for å kjøpe deg mer tid.

Trovåg understreker at det er umulig å gi skikkelige kommentarer så lenge man ikke har all informasjon tilgjengelig. Hva som ble sagt på radio da tankskipet forlot stureterminalen, og da KNM «Helge Ingstad» rapporterte inn til trafikksentralen på Fedje er viktige brikker for å forstå hva som har foregått.

KOLLISJON: Fregatten KNM Helge Ingstad før den krenget kraftig torsdag formiddag. Foto: KV Bergen / Forsvaret

Forsvaret hørte loggen for første gang

KNM «Helge Ingstad» ligger søndag fortsatt ved Stureterminalen med kraftig slagside. Sikringsarbeidet fortsetter søndag formiddag.

I natt ble den syvende av totalt ti stålvaiere festet på fregatten for å sikre havaristen fra å gå ned.

Da VG lørdag kveld publiserte radarsignalene og lydloggen fra minuttene før sammenstøtet i Hjeltefjorden, var det første gong Forsvaret fikk høre dramatikken som utspilte seg, ifølge presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal.

– Da vi så de bildene i går, var det også første gangen at vi så og hørte forløpet til den dramatiske hendelsen. Det gjør selvsagt inntrykk.

– Som dere sikkert forstår vil vi ha det hele og totale bildet før vi kommenterer. Det vil vi først få når Havarikommisjonen legger frem sin rapport. Når det er det sagt; dersom rapportene viser at vi må gå gjennom våre rutiner, er vi selvsagt innstilte på det, sier Gjesdal.

– Trafikksentralen visste ikke hvor fregatten befant seg

Forsvarsekspert Jacob Børresen sier lydloggene ikke forteller noe som ikke var kjent fra før.

– Loggene bekrefter at det var kontakt mellom fartøyene like før kollisjonen og at trafikksentralen ikke visste hvor fregatten befant seg, seier han.

Børresen, som har lagt bak seg en langt karriere i sjøforsvaret, er opptatt av at lydloggen viser at besetningen på KNM «Helge Ingstad» håndterte krisesituasjonen svært profesjonelt.