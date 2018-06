Naboer fortviler over støy fra bitcoin-fabrikk

– Jeg begynte med å være forbannet, men nå er jeg bare veldig fortvilet. Det er helseplage på høyeste nivå, jeg har hjertebank og får ikke sove.

Det sier Evy Kvamme som bor på Dale i Vaksdal.

Over nyttår begynte folk å høre en jevn konstant susing. Etter to måneder fant de ut at lyden stammer fra en bitcoin-fabrikk. I lokalene til det som tidligere var en tekstilfabrikk står det nå 2000 datamaskiner som jobber døgnet rundt for å produsere digital valuta.

Høye støyverdier

Bitcoin er en type digital valuta, som utvinnes av såkalte "minere". Dette er datamaskiner som jobber med å løse kompliserte matematiske oppgaver, for å utvinne bitcoins.

Kryptovault Dale AS er firmaet bak bitcoin-fabrikken på Dale, og det er datamaskinene fra bitcoin-produksjonen som lager støyen.

BITCOIN-PRODUKSJON: Det er avkjølingsviftene fra datamaskinene som lager den høye støyen. Foto: NRK

Ifølge en foreløpig støyrapport fra helsevernetatet i Bergen kommune er 35 desibel det støynivået bør ligge på. På terrassen til nærmeste nabo til fabrikken er støynivået mer enn 20 desibel over dette.

– Det er ganske mye. En økning med tre desibel over det anbefalte er en fordobling av lydenergi, sier overingeniør, Pål Fauske.

Dette merkes godt av innbyggerne på det lille tettstedet.

– Du skal kunne kose deg og slappe av etter arbeid, men så må du gå inn og lukke dører og vindu. Det er helt forkastelig, sier Kvamme.

OPPGITT: – Vi må flytte hvis støyen fortsetter, sier innbygger i Dale, Evy Kvamme.

Startet opp uten konsesjon

Ifølge Miljødirektoratet har ikke Kryptovault søkt om konsesjon for å drive bitcoin-produksjon fra den tidligere tekstilfabrikken.

– Vi har hatt en god dialog med kommunen om dette, og hvis det er noen formaliteter vi ikke har gjort riktig, skal vi ordne opp i det.

BEKLAGER: Ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt ved Kryptovault, beklager at de ikke har informert naboene om støyutfordringene på forhånd. Foto: Olav Heggø / Olav Heggø / FotoVisjon AS

Det sier ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt ved Kryptovault, Gjermund Hagesæter. Han beklager at naboene ikke har fått varsel om støynivået, og sier de har satt i gang tiltak for å senke støyen.

Innbyggerne har vært i kontakt med kommunen for å høre hva de kan gjøre. Det er lite ifølge ordføreren i Vaksdal, Eirik Haga.

– Vi legger oss ikke opp i en slik etablering all den tid det er i tråd med arealplanen, sier han.

Hagesæter i Kryptovault sier at fabrikken nå skal utvides med nærmere 50.000 nye maskiner. Dette vil ikke øke støynivået, sier han.

– Nå får vi inn noen maskiner som bråker langt mindre. De blir ikke større støyutfordringer selv om vi får inn flere maskiner. Støyen skal vi få kontroll på, sier Hagesæter.