Torsdag i forrige uke fikk Christian Ellingsen nok. Først ble et anonymt brev med sjikanerende innhold lagt i postkassen deres. Så ble skolebøkene til datteren skriblet over med sjikanerende meldinger.

Ida Marie Ellingsen (16) gråter stille mens hun leser høyt fra brevet som var adressert til henne.

«Jævla hore. Det gjør hverdagen min kvalm at jeg må se deg hver dag».

På Facebook delte faren brevet, det siste av mange anonyme meldinger datteren har fått gjennom flere år. I skrivende stund er innlegget til faren delt 8300 ganger og likt av over 12.000 personer.

– Jeg blir så sint over at noen vil være så stygg mot andre. Det satt langt inne å dele dette, men jeg bestemte meg for å gjøre det for at så mange foreldre som mulig skulle få lese det, sier Christian Ellingsen til NRK.

Mobbet for morens død

I årevis har datteren Ida Marie Ellingsen (16) blitt utsatt for mobbing og hets gjennom anonyme lapper, brev og telefoner.

De verste meldingene hun får, handler om hennes avdøde mor. Moren fikk kreft da Ellingsen var to år og døde tre år senere. Det har mobberne brukt mot henne siden hun gikk på barneskolen.

Til NRK forteller bergensjenten at hetsen startet da hun gikk i 6. klasse.

Da begynte meldingene å tikke inn på nettsamfunnet Ask.fm, der brukere kan stille spørsmål til hverandre.

– Jeg fikk meldinger om at jeg ikke hadde grunn til å være lei meg for at mamma var død. De skrev at jeg var ingenting, og at jeg skulle dø som mamma, sier hun gråtkvalt.

– Det ble bare verre og verre. Ukjente telefonnumre ringte på hustelefonen. De sa det samme. Jeg skulle dø. Jeg hadde ikke et liv. Det var ingen grunn for meg å være her.

– Hvorfor tror du at de brukte dette med moren din?

– Jeg vet ikke. Jeg synes det er helt feil. Det er vel kanskje det eneste de har å bruke, da.

OPPGJØR: Ida Marie og faren Christian Ellingsen tar et oppgjør med mobberne. Foto: Christian Lura / NRK

Byttet skole – så ble det verre

I 7. klasse byttet hun skole og fikk fred en periode. Men i sommerferien før 9. klasse dukket det igjen opp meldinger på nettstedet Ask.fm. Meldingene ble nå sendt til elever ved den skolen hun skulle begynne på etter sommeren.

– Jeg gruet meg til å begynne på ny skole, men jeg tenkte det kom til å gå fint. Jeg hadde mange gode venner der, men de var et år eldre. Da de begynte på videregående, ble det skikkelig ille.

Først ble gymtøyet og sminkebagen stjålet. Så fant hun stadig styggere lapper i skapet.

Nytt brev

Igjen byttet hun skole. I dag går 16-åringen på videregående skole i Bergen.

Der trives hun godt med gode venner, og det har vært stille fra mobberne.

Frem til for et par uker siden. Da fikk hun brevet som har fått begeret til å renne over for både henne og faren. Budskapet var det samme som de hun i årevis har mottatt ulike steder.

«Hadde det ikke vært for alle vennene mine hadde jeg byttet skole for lenge siden. Håper du snart dør sånn som moren din. Det er faen på tide.»

– Jeg sitter alltid igjen med en følelse av om det er noe jeg har gjort. Hvorfor kan noen hate meg så mye?

Meldingene har hele tiden vært anonyme. Hun vet ikke hvem som står bak.

– Jeg hadde mistanker, men det ble aldri gjort noe direkte mot meg. Jeg kunne aldri se hvem det var.

GROV HETS: Dette brevet fikk det til å renne over for far Christian Ellingsen. Foto: Christian Lura / NRK

Anmeldt til politiet

Ida Marie og faren har tidligere vurdert å gå offentlig ut med den anonyme mobbingen.

– Jeg kjente nå at jeg angret på at vi ikke gjorde det, sier Christian Ellingsen.

Han har også anmeldt brevene til politiet.

– OVERVELDET: Facebook-innlegget har gått viralt de siste dagene. – Det har vært helt overveldende respons, sier Christian Ellingsen om alle delingene og kommentarene. Foto: Skjermdump/Facebook

I Facebook-posten skriver han:

«Det er fortvilende for en far å se sin vakre, sterke, flotte og hardtarbeidende jente forandre seg til et skjelvende aspeløv. Vegre seg for å gå på skolen, vegre seg for omgivelsene, stadig se seg over skulderen for hva som kommer neste gang, og lure på «er det noen som virkelig ønsker at jeg skal dø?»

Også skolebyråden i Bergen, Roger Valhammer (Ap), har fått med seg Ellingsens historie. Han inviterte far og datter til et møte.

– Min intensjon er å lære mer om dette, slik at vi kan håndtere det bedre i bergensskolen fremover. Det viktigste er at de som melder fra, blir tatt på alvor og blir tatt vare på.

En helt fersk antimobbeplan er nå vedtatt i Bergen. I planen «Skyfritt» blir det blant annet opprettet en gruppe med eksperter på mobbing som kan bistå skoler i alvorlige mobbesaker.

Faren håper historien til datteren gjør at det blir satt enda sterkere fokus på å få slutt på mobbing i skolen.

– Slik jeg forstår det, mangler det ikke på viljen til å gjøre noe. Det mangler kanskje på evnen til å forstå hva som må gjøres. Kanskje det trengs fokus på opplæring og kursing for ledere til å håndtere slike saker. Jeg håper politikerne kan sette litt trykk på dette.

Venninnene: – Vondt å se

Gjennom årene har 16-åringen fått god støtte fra venninne sine. De forteller til NRK at det er vondt å se på hvordan hun har hatt det.

Andrea Sofie Fosse (17) ble kjent med Ellingsen på ungdomsskolen.

– Det er uvirkelig og forferdelig at noen kan behandle en person på en slik måte. Vi snakker med henne og støtter henne.

ALLE HAR ANSVAR: Venninnene støtter Ida Marie, og sier at alle har et ansvar for å stoppe mobbing. Fra venstre: Andrea Sofie Fosse, Benedikte Egerberg, June Hausberg, Ida Marie Ellingsen og Eline Sande. Foto: Christian Lura / NRK

– Det er ingen spesiell grunn til at dette skal ramme henne. Hun har ikke gjort noe galt, det er ingenting å ta henne for, legger Benedikte Egerberg og Eline Sande til.

Venninnene er enige om at alle har et ansvar for å hindre at folk blir utsatt for det samme som Ellingsen.

– Man må vise at dette ikke er greit og være tydelig på at det ikke er kult å gjøre dette mot andre personer. Og foreldre må gi beskjed til barna sine at det ikke er slik man oppfører seg, sier Sande.

Ida Marie Ellingsen kjenner på en lettelse, nå som historien hennes er blitt kjent.

– Jeg føler kanskje at mobberne kan slutte når de nå ser hvor mange som engasjerer seg mot dette, avslutter 16-åringen.