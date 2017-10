Mordbranntiltalt slipper rettssak fordi han ikke drar til Norge

– Det blir ikke noen sak mot min klient mandag. Han kommer ikke til å møte. Det kan jeg si nå, for nå jeg har gitt påtalemyndigheten beskjed om det, sier Jan Christian Kvanvik.

Forsvarer Jan Christian Kvanvik Foto: Daria Zoric / NRK

Han forsvarer en 40 år gammel mann, som sammen med et brødrepar på 35 og 37 er tiltalt for mordbrann eller medvirkning til det, etter at det planlagte asylmottaket i Lindås brant til grunnen natt til lørdag 6. desember 2015.

Dagen i forveien hadde UDI offentliggjort at hotellet «Lune Huler» i Lindås skulle bli asylmottak for enslige mindreårige.

Fordi to personer lå og sov i et av hotellbyggene, ble de tre polske mennene tiltalt for mordbrann. De to «kunne lett ha omkommet», ifølge tiltalen.

Motivet skal ha vært at mennene ikke ønsket at asylmottaket skulle etableres der. To av dem bodde i området.

TOTALSKADD: Hotellet Lune Huler brant til grunnen natt til 6. desember 2015. Foto: Oddbjørn Rosnes/NRK

Utleverer ikke egne borgere

Påtalemyndigheten mener 40-åringen var sammen med den yngste av brødrene på brannstedet, og at han og/eller 35-åringen tente på.

Mandag starter rettssaken, som skal vare til 20. oktober. Men den vil altså gå uten 40-åringen. Han befinner seg i Polen.

– De utleverer ikke egne borgere per i dag, sier forsvarer Kvanvik.

Han vil ikke kommentere om han har rådet klienten til å forbli i hjemlandet.

De to andre mennene som er tiltalt sitter i varetekt, og vil bli fremstilt for retten. Kvanvik oppgir det at brødreparet sitter fengslet som én av årsakene til at hans klient ikke kommer til Norge.

– Det er jo sammensatt, men han har jo registrert hva som har skjedd med de andre to i saken, sier Kvanvik.

Statsadvokat Benedikte Høgseth Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Hans sak blir utsatt

Han understreker at hans klient hevder seg helt uskyldig i anklagene.

– Han erkjenner på ingen som helst måte straffskyld. Han sier han ikke har hatt noen befatning med dette i det hele tatt, sier Kvanvik.

Statsadvokat Benedikte Høgseth, som har tatt ut tiltalen og fører saken for påtalemyndigheten i retten, har vært klar over at den kunne komme til å måtte gå uten den tredje tiltalte.

– Han befinner seg i Polen, er avhørt der og vil bli stevnet på vanlig måte. Hvis han ikke stiller selv i retten, vil vi ikke kunne få ham utlevert fra Polen. De utleverer ikke egne borgere, sa Høgseth til NRK i juni.

Statsadvokaten sier saken mot de to andre mennene vil gå som normalt fra mandag.

– Dersom den tredje tiltalte, som befinner seg i Polen, ikke møter, vil saken mot ham ikke bli fremmet. Hans straffesak vil således bli utsatt, sier Høgseth.

SKAL HA PLANLAGT BRANNEN: Den eldste av de to brødrene som er tiltalt for mordbrann har tidligere hevdet at brannen kom som et sjokk, og fortalt at tiden etter pågripelsen var vanskelig for ham og familien. – Jeg har fått ubehagelige blikk på jobben etter at det ble kjent at jeg ble pågrepet, sa 37-åringen til NRK i 2015. Foto: Fayruz Sado / NRK

​​​​​​​