– Han befinner seg i Polen, er avhørt der og vil bli stevnet på vanlig måte. Hvis han ikke stiller selv i retten, vil vi ikke kunne få ham utlevert fra Polen. De utleverer ikke egne borgere, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til NRK.

Fra før er to polske brødre hjemmehørende i Norge tiltalt etter brannen på Hotell Lune Huler i Lindås natt til 6. desember.

Nå bekrefter statsadvokaten at også en tredje mann er tiltalt.

Var på besøk i Norge

40-åringen skal være en venn av en eller begge av brødrene og var kun på besøk i Norge da hotellet brant . Kort tid tidligere var det blitt kjent at hotellet skulle bli asylmottak og huse rundt 40 enslige mindreårige asylsøkere.

Etterforskningen viste at det var plassert brennbart materiale på kjøkkenet i hotellets restaurantdel, samt på et rom i hotelldelen.

Restaurantdelen brant ned til grunnen, mens brannen på hotellrommet slukket av seg selv.

NEKTER SKYLD: Den eldste broren har tidligere avvist overfor NRK at de to hadde rasistiske holdninger mot asylmottaket. Foto: Fayruz Sado / NRK

Tiltalte: – Vi er ikke rasister

Påtalemyndigheten mener 40-åringen var sammen med den yngste av de to brødrene (35) på brannstedet, og at han og/eller 35-åringen tente på.

Den andre broren (36) skal ha vært med på planleggingen, ifølge tiltalen.

I et intervju med NRK i romjulen 2015 avviste den eldste broren at de hadde rasistiske holdninger mot asylmottaket.

– Våre meninger er ganske lik alle andres. Vi er ikke rasister, bare kritiske til hvordan situasjonen blir håndtert, sa han.

Tiltalt etter mordbrannparagrafen

«To personer som lå og sov i beboelsesbygget like ved kunne lett ha omkommet», skriver statsadvokaten i tiltalen. De tre er derfor tiltalt etter den såkalte mordbrannparagrafen, som har en strafferamme på hele 21 år.

Alle de tre nekter både straffskyld og enhver kjennskap til saken.

40-åringens forsvarer, advokat Ragnhild Torgersen, ønsker ikke å kommentere tiltalen mot sin klient og sier verken hun eller 40-åringen har mottatt en tiltale fra påtalemyndigheten.

IKKE INFORMERT: 40-åringens forsvarer, advokat Ragnhild Torgersen, sier til NRK at hun ikke er blitt informert av statsadvokaten om tiltalen mot hennes klient. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Fryktet tiltalte ville rømme landet

Statsadvokat Høgseth bekrefter at tiltalen ennå ikke er forkynt for den tredje tiltalte. Torsdag ble de to brødrene varetektsfengslet i åtte uker, fordi politiet frykter de to skal forlate landet. Den tredje tiltalte er ikke pågrepet, ettersom han befinner seg i Polen.

Straffesaken mot de tre er foreløpig ikke berammet i Bergen tingrett, men vil ifølge statsadvokaten bli gjennomført i løpet av høsten.