Mor siktet for å ha prøvd å drepe sine tre barn

Hun skal selv ha meldt seg til politiet, får NRK opplyst.

Hendelsen skal ha skjedd tidligere i uken i en leilighet i Bergen kommune, melder BA.

De tre barna skal ha blitt utsatt for vold, og politiet mener handlingene er å anse som drapsforsøk.

Barna avhørt torsdag

Moren fremstilles for varetektsfengsling fredag ettermiddag.

Kvinnens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs vil ikke kommentere saken, men sier det blir fengslingsmøte kl. 14.45.

Heller ikke politiadvokat Cathrine Krohn ønsker å kommentere saken nå.

De tre barna ble avhørt torsdag, får NRK opplyst av oppnevnt bistandsadvokat.

– Barna er ivaretatt og har det etter forholdene bra, sier advokat Kjetil Johannes Ottesen til NRK.

Han ønsker ikke kommentere saken utover det før fengslingsmøtet i ettermiddag, av hensyn til etterforskningen.

POLITIADVOKAT: Cathrine Krohn er politiadvokat i saken. Fredag blir en kvinne i 30-årene fremstilt for fengsling. Foto: Elise Angell / NRK

To voldssaker

I en annen sak i Bergen i dag er et kjærestepar siktet for vold mot et annet barn. Også disse fremstilles for varetektsfengsling fredag ettermiddag.

Helsevesenet skal ha varslet politiet som pågrep de to.

RETTELSE: I en tidlig versjon av denne saken skrev vi at et kjærestepar var knyttet til drapsforsøket på de tre barna. Det var ikke riktig.