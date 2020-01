Syv personer ble evakuert da det ved 22.45-tiden nyttårsaften brøt ut brann i en rekkehusleilighet nær Os i Bjørnafjorden kommune. Det var ingen hjemme i leiligheten hvor det begynte å brenne, og heller ingen av de evakuerte kom til skade.

Risikerer lang fengselsstraff

Politiet konkluderte raskt med at brannen var påsatt, og natt til første nyttårsdag ble en mann i 20-årene pågrepet i saken. Han er nå siktet for mordbrann.

En slik siktelse kan brukes selv om ingen kom til skade. Den indikerer at politiet mener at gjerningspersonen må ha visst at liv kunne gå tapt.

Paragrafen har en minimumsstraff på to års fengsel.

Bakgrunnen for den alvorlige siktelsen er at politiet mener mannen har knust et vindu og satt fyr på inventar.

MANN PÅGREPET: Funn på stedet gjorde at politiet raskt konkluderte med at brannen var påsatt. Natt til onsdag ble en mann i 20-årene pågrepet. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy / Midtsiden.no

Bekrefter relasjon

Mannen har erkjent å ha stått bak brannen, men nekter straffskyld.

Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært en konflikt mellom ham og personen som bodde i leiligheten.

– Per nå kan vi si at det er en relasjon mellom fornærmede og den siktede, men jeg ønsker ikke å gå noe nærmere i detalj om det nå, sier politiadvokat Mads Henriksen i Vest politidistrikt.

Etter det NRK kjenner til undersøker politiet nå om det kan ligge et hevnmotiv bak hendelsen.

FIRE UKER: Politiadvokat Mats Henriksen ba om fire ukers varetektsfengsling, derav to med brev- og besøksforbud og full isolasjon. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ba om full isolasjon

Torsdag ettermiddag ble den siktede mannen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Der ba Henriksen om fengsling i inntil fire uker, hvorav de to første i full isolasjon, inkludert brev- og besøksforbud.

Tingretten ga politiet medhold.

– Det er i tråd med det vi ba om. Bakgrunnen er at vi mener det foreligger fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare, sier politiadvokaten.

Den siktede er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold og trusler.

Politiadvokaten forklarer at politiet ønsker å være sparsommelig med opplysninger, da etterforskningen ennå er i en tidlig fase.

Forsvarer krevde løslatelse

– Siktede erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Dette er en sak med flere bakenforliggende forhold, sier mannens forsvarer, advokat Aksel Kayser.

Forsvareren mener det ikke foreligger verken bevis- eller gjentakelsesfare og ba derfor om at siktede blir løslatt