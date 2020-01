Mann siktet for forsøk på mordbrann

En mann blir torsdag fremstilt for varetektsfengsling etter en boligbrann i Os nyttårsaften. Ifølge BT er mannen siktet for forsøk på mordbrann, etter at han skal ha knust et vindu og skutt inn fyrverkeri. Det var ingen i leiligheten, men syv naboer ble evakuert.