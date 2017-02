2016 ble et nytt rekordår for rottefangere i Bergen, to år etter det som ble kalt det verste rotteåret noensinne.

I fjor drepte skadedyrfirmaet Anticimex i underkant 25.000 rotter.

– Nå er det enormt mye. For to år siden hadde vi en relativt stor bølge, men den roet seg på våren. Nå er det flere av dem, sier Frode Mjelde Thuland i Anticimex.

Han sier at rottene er mer synlig enn de var i det som ble kalt rekordåret 2014. Selv om ny teknologi gjør at de kan drepe rottene på en mer effektiv måte, er bestanden er vanskelig å ta knekken på.

– Vi ser at rottene nå har en veldig lav snittalder. De kan leve opp til to år hvis de er heldige, men veldig mange er langt yngre enn det, sier Thuland.

ROTTEFANGER: Frode Mjelde Thuland i skadedyrfirmaet Anticimex forteller om rekordmange rotter i Bergen sentrum. Selv har hans firma tatt knekken på titusenvis av rotter de siste årene. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Får mat fra boss

Et rottepar kan få mellom 800 og 1000 etterkommere i året. Mat er helt essensielt for at de skal trives, og nå er tilgangen på mat god.

Fôret får de nemlig i form av boss.

– Vi ser at avfallshåndtering er en viktig ting for å begrense rotter som problem. Når de får tak i mat, vil de selvsagt trekke til det området, sier inspektør Margrethe Wold hos Mattilsynet.

KAMPANJE: I fjor hadde Bergen kommune en kampanje for å forhindre rotter i rør i byen. Likevel er det flere rotter nå enn på lenge. Foto: Jan Børge Leirvik

Det er ikke sjeldent at de ser spor av rotter når de er på inspeksjoner.

– Det er mye rotter spesielt i Bergen sentrum, sier hun.

Thuland i Anticimex mener bergenserne selv har skyld i de mange rottene.

– Det er fuglemat og kasting av mat som virker å være årsaken. Man ser jo at det er et problem. Går man rundt i Byparken en søndag morgen, så flyter det med snacks og hamburgere som folk har slengt fra seg halvspist. Det er grådig viktig at bosset havner i bosspannene, sier Thuland.

Kan overføre sykdommer

Rottene kan ha med seg sykdommer, hvilket er grunnen til at man ønsker å få bort gnagerne.

– Generelt kan vi si at rotter har et potensial til å spre sykdom. Da er vi mest bekymret for diaréfremkallende bakterier, og spesielt rotter som kommer i kontakt med mat eller steder der det skal lages mat. I tillegg gjør de materiell skade med å spre urin, ekskrementer og ved å gnage, sier seniorforsker Arnulf Soleng på avdeling for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet.