Marinefartøy har kollidert

Hovudredningssentralen melde frå om kollisjonen klokka 1603 sundag ettermiddag.

– Det skipet skulle vera ein båt frå marinen, KNM «Olav Tryggvason», og den andre båten var 15-fots plastbåt med to personar om bord, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Dag Olav Sætre.

KNM Olav Tryggvason er eit skip av denne typen Foto: NRK

Dei to i plastbåten fall i sjøen, og vart berge om bord i KNM «Olav Tryggvason»

– Der fekk dei tilsyn av helsepersonell. Det er snakk om lettare skadar på dei to personane, seier Sætre.

Det var VG som fyrst omtalte saka.

Ligg til kai ved Ågotnes

KNM «Olav Tryggvason» tok om bord småbåten og har gått til kai på CCB-basen på Ågotnes i Fjell kommune. Der venta politi og ambulanse, opplyser Sætre.

Det er framleis ukjent kva som er årsaka til kollisjonen.

– Me har fått opplyst at KNM «Olav Tryggvason» var på veg sørover i leia, men me veit ikkje kva dei gjorde der, seier operasjonsleiar Dag Olav Sætre.

Det har vore ein større leiteaksjon etter ein sakna mann i ein fritidsbåt i området rundt Fedje. Politiet veit ikkje om skipet eller småbåten har vore med i søket.

Data frå Marine Traffic viser at skipet kom rett frå området der KNM «Helge Ingstad» ligg, der kystvaktfartøyet har vore med i bergingsoperasjonen. KNM «Olav Tryggvason» har halde ein jamn fart på 8–9 knop sørover gjennom Hjeltefjorden, før den kolliderte med det vesle sivile fartøyet.

KNM Olav Tryggvason er 50 meter og veg 791 tonn. Forsvaret skriv at skipet primært vert brukt som skulefartøy.