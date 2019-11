Malin (33) og Philippe (41) trodde de våknet til tordenvær: – Hele huset ristet

På Hotel Norge møter NRK ekteparet som bor i Sandviken i Bergen, like under muren som slo sprekker natt til onsdag.

Malin Hjelle og Phillippe Bessemans har vært innlosjert på hotellet siden klokken tre, etter at de ble evakuert i all hast fra hjemmet sitt.

Totalt er 58 personer evakuert etter en vannledning begynte å lekke og 750.000 liter vann rant ut.

– Hele huset ristet og vi fikk beskjed om å komme oss ut. Vi hoppet i noen sko, og dro. Jeg sitter her i pysjen og vi har ingenting med oss, sier Hjelle.

FROKOST: NRK møter Phillippe Bessemans og Malin Hjelle i en spisesal på Hotel Norge. De har overnattet på hotellet, uten at noen av dem fikk så mye søvn. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Vann til kneet

Det var like over klokken 23 tirsdag kveld de hørte det de først trodde var tordenvær. Men brakene ville ikke gi seg, og de gikk ut på kjøkkenet for å se.

Huset ligger kloss oppi E39, bare adskilt av en skråning og en mur. Det var fra denne muren vannet strømmet ut av, og tok med seg store jordmasser nedover skråningen mot fjorden.

– Jeg kunne telle fire hull hvor vannet fosset ut rett på huset mitt. Det rant ut og var så høyt, sier Bessemans og viser vannstand til kneet.

Vannet og jordmassene hulet ut grunnen under E39, hovedinnfartsåren til Bergen nordfra. Vegvesenet måtte stenge veien i sørgående retning, noe som har skapt kaos i rushtrafikken onsdag morgen.

– Vi prøvde å gå ut døren, men det fosset ut vann. Vi måtte holde oss fast i rekkverket på trappen for ikke å falle over ende da vi gikk ut, sier Hjelle.

SPERRET: Nødetatene har sperret av et område i Sandviken i Bergen etter at en vannledning begynte å lekke. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Frykter for to katter og brudekjole

Ekteparet har bodd i leiligheten i huset i tre år. De har forsikringer, men Hjelle og Bessemans frykter for uerstattelige eiendeler.

– Vi har to katter som mest sannsynlig er innesperret, og vi fikk ikke se hvordan det gikk med dem, sier Hjelle.

– Jeg håper det går bra. Katter har ni liv, så dette er kanskje ett av dem. Det er en helt surrealistisk situasjon, sier Bessemans.

– Kanskje vi taper alt, hele huset, alt inni. Jeg bryr meg ikke om TV-en, men andre ting. Hennes brudekjole, for eksempel.

Ekteparet giftet seg i mars.

KAOS: Folk går ved køen på E39 i Åsane. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Kritiserer informasjon

Omsider fikk de komme på hotell, fire timer etter de ringte 112 og varslet om vannet, forteller de.

Ifølge politiet er de evakuerte innlosjerte på forskjellige hoteller og hos venner og familie.

– Det var lite tilbakemelding fra brannvesenet. Vi lurte på hva som skjedde. Jeg skjønner at de var på saken, men hvorfor kunne ikke en person komme og fortelle om situasjonen? Først etter en liten stund tok en politimann ansvar, men heller ikke han visste så mye, sier Bessemans.

Ekteparet frykter at huset ryker.

– Vi er aller mest redd for at muren skal rase og at veien skal rase. Det blir katastrofe for hele Bergen også, sier Hjelle.

Håpet er å komme hjem innen fredag.

– De har sagt at det ikke er mulig å komme tilbake i dag. Nå skal vi ut og kjøpe undertøy, sokker og T-skjorter, sier Bessemans.



