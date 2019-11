Stengt E39 skaper fullt kaos i bergenstrafikken: – Ha hjemmekontor om du kan

– Jeg skal til Oslo og Stortinget med klassen min. Vi hadde gledet oss. Men flyet går litt over klokken ni, jeg er litt usikker på om alle kommer til å rekke det, sier skoleeleven Elisa, da NRK treffer henne på bussterminalen i Åsane litt før klokken 07 onsdag morgen.

Etter et vannledningsbrudd natt til onsdag fosset 750.000 liter vann nedover en skråning ved flere bolighus i Sandviken i Bergen.

Vannet tok med seg en mur, store jordmasser og har hulet ut grunnen under E39. Nødetatene frykter hovedveien inn til Bergen sentrum nordfra kan kollapse ved bomstasjonen i Sandviken, og har stengt veien.

58 personer fra 10 hus er evakuert, og 240 hus har feil på vannet.

STENGT: Et område er stengt av i Sandviksveien etter vannlekkasjen natt til onsdag. E39 er stengt som følge av lekkasjen, noe som skaper store konsekvenser for trafikken i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

KØ: Bilister står i kø på en sidevei etter stengingen av E39. Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

– Stort trafikkaos

E39 i Sandviken har rundt 50.000 passeringer daglig. Stengingen vil få følger for alle som skal til og fra nordlige deler av Bergen.

– Dette medfører et ganske stort trafikkaos. Jeg vil innstendig be om at de som kan ha hjemmekontor oppfordres til å benytte seg av det. Dette vil få dramatiske konsekvenser, sier politiets innsatsleder Casper Kaland.

Veien vil tidligst kunne åpne etter morgenrushet. Når det blir lyst skal geologer undersøke stedet.

POLITIET: Innsatsleder Casper Kaland i Vest politidistrikt. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Enveiskjøring på Hardangerveien

Eidsvågtunnelen er stengt i sørgående retning, slik at biler ikke kommer seg til Sandviken. Busser får kjøre rundt Eidsvågneset og får stoppe i Sandviken, slik at folk kan gå til Bergen sentrum, sier trafikkoperatør John-Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 587 Hardangervegen, det vil si via Arna og Nesttun. Skal man fra Sandviken til Bergen sentrum, betyr det en forlenget reisevei på rundt 30 kilometer.

Statens vegvesen har besluttet å innføre enveiskjøring på deler av Hardangervegen for å bøte på trafikkaoset. Slik håper de å redusere belastningen på veien og sjansen for ulykker.

– Skulle det skjedd noe der, er all trafikk inn til Bergen nordfra stoppet, sier trafikkoperatør John-Andreas Omdal.

Enveiskjøringen gjelder for strekningen Arna-Midttun. Vegvesenet plasserer trafikkdirigenter i rundkjøringen ved Midtun for å sikre at biler ikke kjører nordover på denne veien.

I alt 58 mennesker er evakuert i Sandviken etter at store vannmengder truer husene deres. Du trenger javascript for å se video. I alt 58 mennesker er evakuert i Sandviken etter at store vannmengder truer husene deres.

– Fullt kaos

Enveiskjøringen betyr altså at det ikke går an å kjøre Hardangerveien nordøstover mot Arna og eventuelt videre mot Voss. Bilene blir stoppet på Midttun, noe som skaper køer også der.

– Det er fullt kaos. Bilene står i kø fra Midtun, Ulsmåg og alle veier, sier bilist Linda Iversen, som litt før klokken 08 nettopp har måttet snu bilen.

Setter opp ekstra båter og ber busspassasjerer om å gå

Kollektivselskapet Skyss har satt beredskapsstab og forventer en kaotisk trafikksituasjon i morgenrushet.

På sine nettsider skriver de at en rekke linjer vil stoppe på holdeplassen Gamle Bergen, og at en derfra kan gå fra Sandviken sykehus til Ludebryggen og ta buss videre.

Et annet alternativ for bussreisende er å ta buss til Arna og ta tog til sentrum.

Det blir også satt opp ekstraavganger på hurtigbåten mellom Knarvik kai og Bergen.

Fra sentrum og nordover blir reisende bedt om å ta buss til Ludebryggen og gå til holdeplassen Gamle Bergen for buss videre, er blant rådene på skyss.no.