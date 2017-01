Lege måtte hentes i privat motorbåt for å evakuere pasient

Hendelsen skjedde på en liten øy på vestsiden av Askøy i 02-tiden natt til torsdag. Ekstremværet «Vidar» var på vei, og hytteeierne hadde reist ut for å sikre gjenstandene sine mot vannmassene.

Det var sterke vindkast, høye bølger og det haglet, og hyttefolket hadde kun en robåt som fremkomstmiddel for å komme seg til land.

Da de ringte 113 og fortalte om ankelskaden, gjorde luftambulansen seg klar til å rykke ut. Men helikopteret måtte bli stående på bakken grunnet den sterke vinden. I stedet ble den vakthavende allmennlegen Tobias Nieber på Askøy legevakt kalt ut.

– Jeg måtte vurdere om personen kunne bli værende på hytten, eller om han måtte hentes ut. Jeg vurderte det til et hasteoppdrag. Det var bare forbindelse med en robåt, mørkt, hagl, og mye vind, forteller Nieber.

Ble fraktet i båt

Sammen med ambulansepersonell fikk han ordnet det slik at de ble fraktet i en privat motorbåt ut til øyen, en kort tur på bare et par minutter, ifølge Nieber.

– Vi ble satt av på øyen, og gikk i gang med medisinsk behandling. Vi tok en vurdering og bestemte oss for å evakuere personen, forteller han.

Han, de to på ambulansen og en lærling fikk fraktet den skadde mannen i land igjen med motorbåten, og kjørte ham så til Haukeland sykehus.

– De som var på hytten var der for å sikre eiendelene sine mot det dårlige været. Det var sikkert en fornuftig vurdering av luftambulansen å ikke rykke ut, for det var ganske sterke vindkast, sier Nieber.

Leder for Askøy legevakt, Amy Bruvik Næss, bekrefter det spesielle redningsoppdraget.

– Når man ikke kan nå frem med bil eller helikopter, blir det jo litt vanskelig, som i denne situasjonen, sier hun.

– Folk må vite at det ikke er sikkert vi kan rykke ut

– Slik vindretningen og værforholdene var, var det ikke mulig for oss å lande i området, sier Marius Malmo, vakthavende pilot på luftambulansen i Bergen.

Han sier det nesten under alle ekstremvær kommer oppdrag som de ikke kan rykke ut på grunnet værforholdene.

– Det er leit å se at folk er i nød, og ikke kunne bidra, konstaterer han.

Han anbefaler folk som er ute i ekstremvær å forberede seg godt.

– Folk må være klar over at det i spesielle værforhold, spesielt når det er mye vind, vil være vanskelig å rykke ut både for luftambulansen og andre hjelpemannskaper. Så man må være godt forberedt, og ha en back up-plan, sier Malmo.