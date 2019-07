Kvinne i 80-årene svindlet for en halv million: – De går etter sånne gamle som meg

Den svensk-nigerianske mannen (40) er siktet for grov hvitvasking.

NRK har snakket med kvinnen som samlet overførte nær en halv million kroner til mannens konti.

Hun forteller at det begynte med at hun fikk en e-post av en person som ga seg ut for å være en norsk FN-lege på oppdrag i Sør-Sudan. Hun mottok også bilder av det hun syntes var en kjent person.

– Jeg hadde sett legen på fjernsyn, og tror jeg møtte han på dans i Bergen for mange år siden, forteller kvinnen i 80-årene fra Hardanger.

Hun synes saken er flau, men vil fortelle anonymt for å advare andre.

– Det er jo sånne gamle som meg de biter etter. Vi som var unge etter krigen, når folk hadde dårlig råd og alle hjalp hverandre. Folk må passe seg. Dette var helt forferdelig, sier kvinnen.

Skulle få pengene tilbake

«Legen» – som altså var noe helt annet – hevdet at han ikke kunne reise til Norge uten en kontaktperson. Etter hvert ba han om penger, og kvinnen overførte.

– Jeg skulle få tilbake alt så fort han kom til Norge. Han jobbet jo i FN, sa han.

Kontakten foregikk på e-post, og mannen skrev dårlig norsk, ifølge kvinnen.

Mannen ville låne mer og mer penger. Kvinnen ble mistenksom, og oppsøkte banken. De fastslo raskt at kvinnen trolig var utsatt for bedrageri. Da gikk hun til politiet.

Totalt overførte kvinnen 491.067 kroner, i flere omganger. Tre av disse pengeoverføringene gikk til den siktede 40-åringens konto.

Pengene så hun aldri igjen.

POLITIADVOKAT: – Vi har en person varetektsfengslet i fire uker for grov hvitvasking, sier Audun Kjernli. Foto: Tale Hauso / NRK

Internasjonalt etterlyst

Tidligere i år ble en mistenkt medsammensvoren av 40-åringen dømt til åtte måneders fengsel av Hardanger tingrett. Den gangen var beløpet det dreide seg om i overføring fra kvinnen i 80-årene vel 170.000 kroner.

Flere andre eldre kvinner var fornærmet i saken.

Politiet regner mannen i 40-årene som en sentral bakmann. Han ble etterlyst internasjonalt etter kvinnens anmeldelse av ham i desember i fjor. For rundt to uker siden ble han pågrepet i København.

Lørdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker av Bergen tingrett, med brev- og besøksforbud. Politiet frykter at han vil rømme landet og ødelegge bevis.

– Vi har en person varetektsfengslet i fire uker for grov hvitvasking. Utover det er det såpass tidlig i etterforskningen at jeg ikke gi flere kommentarer, sier politiadvokat Audun Kjernli.

Den siktede ba om å slippe varetektsfengsling.

– Jeg har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, utover at han begjærte seg løslatt, sier forsvarer Bertil Rønnestad.