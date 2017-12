Krever gransking av NDLA

– Vest-Agder fylkesting oppfordrer Hordaland fylkeskommune om å be Klagenemda for offentlige anskaffelser om å granske det offentlige læremiddelselskapet. Det opplyser leder av kontrollutvalget, Vidar Kleppe, til NRK. Det er Hordaland fylkeskommune som er juridisk ansvarlig for NDLA.