Knuser myten om kanonkula i domkyrkjeveggen

– At ingen har sett det før! Det er heilt utruleg, seier geolog, forfattar og bykjennar Øystein James Jansen.

Ti meter over bakkenivå, halvvegs pressa inn i tårnet på den nesten tusen år gamle kyrkja i Bergen, står ei jarnkule.

Om historiene kan vera mange og sprikande i hansabyen Bergen, er dei fleste bergensarane samde om korleis nettopp denne kula hamna i kyrkjeveggen i Bergen sentrum.

Stormakter i blodig sjøslag

Jarnkula i Bergen domkirke er eit minne frå augustdagen i 1665, då engelske krigsskip angreip nederlandske handelsskip på Vågen i Bergen.

Forteljinga blir støtta av historikarane. I Bergens byarkiv (ekstern lenke) er det fortalt i detalj om slaget, og om korleis kula til slutt bora seg inn i domkyrkjeveggen.

Slaget på Vågen Ekspandér faktaboks Sjøslag i Bergen under den andre anglo-nederlandske krig 1665.

Slaget ble utkjempet mellom en engelsk og en nederlandsk flåte. De dansk-norske styrkene i byen kom med i kampen på nederlandsk side, og dette er den eneste gangen Bergenhus festning har vært i kamp.

Slaget endte med nederlandsk seier.

Fredag åpnet utstillingen «Konger, krydder og krutt» ved Bergen Sjøfartsmuseum.

Lørdag åpner en mindre utstilling om slaget i Rosenkrantztårnet laget av Bymuseet i Bergen.

En minneplate skal avdukes ved Domkirken og en infoplate ved Kongestatuen på Bergenhus festning, samt øyenvitneberetning om slaget ved Tryggve Fett.

Kåre Ritland, Bjørn-Arvid Bagge (Universitetsbiblioteket), Tore L. Nilsen (Bergens Sjøfartsmuseum), Ralph Wilson (Det Glade Bergen), Roger Iversen (Nøsteboder), Erik Andersen (Pil Media), Åsmund Andersen, Kommandantskapet på Bergenhus og Domkirken står bak arrangementet. Kilder: Wikipedia/Sjøfartsmuseet

Og der har ho etter soga blitt ståande i meir enn 350 år.

MURA INN: Mørtel var dåtida sitt svar på sement. Det er dette, og eit innhogg i veggen, som har halde kula på plass, meiner to fagfolk. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Men no meiner ein bygningsarkeolog og ein geolog at dei kan avliva den folkekjære myten.

– Eg har fleire gongar sagt at kula må ha falle ned nokre gongar. Men eg har aldri tenkt at kula aldri blei ståande fast i utgangspunktet, seier Jansen.

Geologen har skrive boka "Steinbyen Bergen" og har leia fleire byvandringar i Bergen for å fortelja turistar og interesserte om byens mange brusteinar og mellomalderverk.

Han har òg fortalt om kula som blei ståande fast i veggen.

– Det er jo kanskje litt flautt, då, for meg som geolog. At det viser seg at det ikkje stemmer, seier Jansen lattermild.

– Kan umogleg ha skjedd

Bygningsarkeolog og arkitekturhistorikar Ole Egil Eide har arbeidd med murverket i mellomalderkyrkja sidan 1960-talet. Han har aldri tenkt noko anna enn at kula blei sitjande fast etter sjøslaget på Vågen.

– Kula har var i den samanheng heilt uinteressant, svarar Eide på kvifor teorien dei no lanserer aldri har blitt fremja før.

TILFELDIG: Bygningsarkeolog Ole Egil Eide og geolog Øystein Jansen undersøkte kula i domkyrkjeveggen då dei skulle studera kleberstein på kyrkjeveggen. Det kan ha endra historia. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Kula har ikkje stått fast i veggen sidan 1665. Historia må skrivast om, meiner dei.

– Kula kom inn, slo i veggen og fall ned. Ei jernkule kan ikkje treffa kleberstein og bli ståande i veggen. Klebersteinen er mjuk, men det er ikkje tyggegummi, seier Jansen, som har særleg interesse for nettopp kleberstein.

Minnestein?

Jansen meiner nokon har grave ut ei grop og sikra kula med mørtel. Men det er ingen indikasjonar frå verken bruk av mørtel eller jarnkule som kan seia noko om når det skal ha skjedd. Datering av mørtelen er mogleg, men er ei tidkrevjande affære.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

– Dette funnet gjer eigentleg mysteriet rundt kula og domkyrkja endå større. Kven står bak?

Arkitekturhistorikar Eide trur svaret kan ligga gøymd på 1700-talet.

– I bybrannen i Bergen i 1702 var domkyrkja ein utbrend ruin. Det kan vera eitt av tidspunkta ein har gjort dette, kanskje for å ha eit minne om slaget i 1665. Men ingen kan vita dette sikkert.