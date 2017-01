Verdens mest kjente sledehundløp, kjørt første gang i 1973. Det 1800 kilometer lange løpet går fra Anchorage til Nome i Alaska. Kjøreren starter med 16 hunder i spannet. Underveis er det tre obligatoriske hviler: én 24-timershvil og to hviler på åtte timer. Løpet er oppkalt etter en fraflyttet gruveby, og inspirert av det kjente serumsløpet i 1925. Robert Sørlie er den eneste nordmannen som har vunnet Iditarod, i 2003 og 2005. Sigrid Ekran ble «Rookie of the Year» i 2007.

Kilde: wikipedia og Iditarod.com