Broen er siste del av sikringsarbeidet som er iverksatt for å gjøre den mest besøkte fossen i Norge tryggere .

Fra før er det kommet på plass flere sikrede utsiktspunkt ved fossefallet, som hundretusener av turister hvert år ser stupe 145 meter rett ned. Fallet fra Hardangervidda til den trange Måbødalen i Eidfjord er totalt 182 meter.

Tiltakene kom etter tre fallulykker som alle endte med dødsfall.

Men en 40 meter lang trappebro i metall over elvegjelet har ingenting der å gjøre, mener stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Turistforeningen og flere miljøorganisasjoner var også sterkt kritiske i høringsrunden.

UNIKT PERSPEKTIV: Broen over Vøringsfossen skal gi turister og andre skuelystne anledning til å studere fossen på nært hold. Foto: Carl-Viggo Hølmebakk AS Arkitektkontor

Fakta om Vøringsfossen Ekspandér faktaboks Vøringsfossen er del av elven Bjoreio i Eidfjord kommune i Hordaland, med et loddrett fall på 145 meter og et totalt fall på 182 meter.

Den er kjent som en av de mest spektakulære fossene i Hardanger og var Norges mest besøkte naturattraksjon i 2006.

Hundretusener av turister besøker stedet hvert år for å beundre utsikten.

Vannmengden i fossen er regulert i forbindelse med kraftutbygging, men i turistsesongen fra rundt 1. juni til 15. september, blir det sluppet forholdsvis store mengder vann i fossen. Kjelde. NTB

Tar saken til Stortinget

Nævra vil nå gjøre sitt ytterste for å stoppe byggingen, som etter planen starter neste år.

– Vøringsfossen er et nasjonalikon som vi skal være veldig forsiktige med å forkludre. Vi har tradisjon for at naturen skal oppleves som den er, sier Nævra.

SV-politikeren vil ta saken opp under Stortingets behandling av statsbudsjettet, der gangbroen er omtalt.

VIL STOPPE BROEN: Stortingsrepresentant og naturfotograf Arne Nævra (SV). Foto: Julie Maske / DNT

– Et uholdbart paradoks

Nævra får støtte av førsteamanuensis Erling Dokk Holm ved Høyskolen Kristiania, som har doktorgrad i arkitektur og design.

– Turistindustrien er sikkert begeistret. Men store naturinngrep for å vise frem urørt natur blir et stort paradoks, og det er ikke holdbart. Broen er like mye et inngrep som bevaring, mener Holm.

Han legger til:

– Man tilfører Norges mest spektakulære foss et spektakulært bygningselement. Hva i all verden er poenget?

TRYGGERE OPPLEVELSE: Broen er siste del av tiltakene som er iverksatt for å gjøre opplevelsen rundt den stupbratte fossen tryggere. Foto: Carl-Viggo Hølmebakk AS Arkitektkontor

Vegvesenet: – Ikke urørt natur

Det er Statens vegvesen som står for byggingen av broen. Vegvesenets seksjonsleder for Nasjonale turistveger, Jan Andresen, avviser kritikken.

– Naturen der er ikke urørt. Det går veier overalt, fossen er regulert, og det er masse hyttebygging i området. Folk vil få en sterk naturopplevelse likevel, sier Andresen.

Broen har vært under planlegging siden arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk vant arkitektkonkurransen i 2009. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2014. Betongfundamentene kom på plass tidligere i år.

Jan Andresen mener derfor at kritikken kommer for sent.

– Vi er allerede klare til å bygge. Broen skal stå ferdig i 2020, sier han.

FORNØYD: Ordfører Anved Johan Tveit i Eidfjord håper broen skal trekke enda flere turister til bygden innerst i Hardanger. Foto: Tale Hauso / NRK

Ordfører jubler

En som ønsker trappebroen velkommen, er Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit (Sp).

Han mener metallinstallasjonen, med sin beliggenhet like ved riksveg 7, har potensial til å bli «bilistenes Trolltunga».

– Dette vil trekke enda flere turister til Vøringsfossen. Vi ser veldig frem til at den kommer på plass, sier Tveit.

SVs Arne Nævra håper likevel i det lengste at broen fortsatt lar seg stoppe.

– Budsjettet for sikringen er blitt doblet i prosessen, fra 150 til 290 millioner kroner. Kostnadssprekker er ofte det som skal til for å få politikere til å våkne, sier stortingsrepresentanten.