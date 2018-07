Jurgen (75) falt 10 meter ned i bresprekk: Reddet av mobiltelefonen

Lørdag ettermiddag besøkte kanadiske Jurgen Klaus og familien isbreen Folgefonna i Hordaland. Da han mente den guidede turen på breen ville være for krevende, valgte han å gå en tur i området alene, et stykke fra breen.

Da han skulle returnere til bussen han kom med, innså 75-åringen at han hadde gått seg vill. I et område bestående av bart fjell, is og snøvoller, mistet han fotfeste. Kanadieren sklei så hodestups ned i en sprekk mellom snøvollen og fjellveggen. Der ble han sittende fast.

Det skulle gå nesten fire timer før han ble reddet ut, i det som var en spektakulær redningsaksjon.

– Jeg kan ikke få takket mine redningsmenn nok.

Måtte hjelpe helikopter å finne ham

Han lå i sprekken og merket fort han ikke kunne bevege seg. Heldigvis tok sekken noe av fallet.

–Jeg lå der nede og kunne ikke bevege meg både på grunn av sekken, men mest på grunn av smertene, sier Klaus, som til slutt ikke karret seg opp i delvis stående stilling.

Ingen visste hvor Klaus var, så skulle noen finne han måtte han handle. Heldigvis klarte mobiltelefonen seg gjennom fallet. Han ringte nødetatene, men visste ikke selv hvor han var.

SATT FAST HER: Dette bildet tok 75-åringen selv fra plassen han satt fast. Foto: Privat

Helikopteret kunne heller ikke se ham fra luften.

Dette førte til at 75-åringen ble en sentral del av redningsaksjonen. Han måtte nemlig selv si ifra når han hørte de som skulle redde han.

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle si ifra når jeg kunne høre helikoptrene. Plutselig hørte jeg dem og begynte å rope. I neste øyeblikk forsvant lyden igjen. Det var ekstremt frustrerende.

Men til slutt var det noen som ropte ned til Klaus. En av dem var Lars Mjaavatn. Han er med i Hordaland alpine redningsgruppe (HAR) og var, sammen med en fra redningshelikopteret, en av dem som gikk ned i sprekken. Han sier de er fornøyd med redningsaksjonen.

– Det var veldig trangt mellom berget og isen og det ble derfor en utfordrende aksjon, men vi løste det på best mulig måte. Vi hadde et veldig bra samarbeid. En gjeng stod og heiste samtidig som noen av oss gikk ned i sprekken, sier Mjaavatn.

Videre forteller han at selv om gruppen er drillet for slike situasjoner er det alltid spesielt å redde noen.

– Vi er klatrere, så vi er vant til det, men det er selvfølgelig spesielt når du skal redde noen. Det føltes veldig godt da vi omsider hadde fått han ut.

HADDE FLAKS: – Jeg lå der nede og kunne ikke bevege meg både på grunn av sekken, men mest på grunn av smertene, sier Jurgen Klaus (75) til NRK. Foto: EVEN NORHEIM JOHANSEN / NRK

Flere brudd og punktert lunge

Etter redningen ble Klaus fløyet til Haukeland sykehus.

– Jeg har to brudd i ryggen, jeg har fire eller frem brukne ribben og en punktert lunge.

Nå er kanadieren både glad og takknemlig for jobben som ble gjort.

– Tro det eller ei men jeg ser på dette som en positiv erfaring. Nå kan jeg være med familien min takket være god hjelp. Jeg kommer garantert tilbake til Norge, sier en gråtkvalt Klaus.

Politiet har allerede uttalt at det var utrolig at det gikk så bra med 75-åringen.